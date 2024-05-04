Дебаты кандидатов в президенты в Лукишской тюрьме: приглашаются все желающие

В эту субботу, 4 мая, организаторы приглашают всех избирателей прийти в "Лукишскую тюрьму 2.0" (пер. Лукишкю, 6) и задать кандидатам самые актуальные вопросы. Все кандидаты в президенты подтвердили свое участие в дебатах.

По словам организаторов, такое место было выбрано для того, чтобы показать, что дебаты могут быть не только интересными по содержанию, но и проходить в неформальных пространствах, где охотно собираются жители.

"Мы заметили, что избиратели, особенно молодежь, устали от стереотипных дебатов. Поэтому каждый год мы ищем способы привести политиков не в официальные залы, а в места, где приятно проводить время. Поэтому в этом году мы приглашаем вас услышать идеи политиков в это культурно-художественное пространство", — говорит координатор сети Гуода Вайтекуте.