Даже не верится: клайпедские спасатели поделились шокирующим видео

"Организаторы детского лагеря, рискуя жизнью водят детей купаться в бурном море. Поднят красный флаг - ПЛАВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО. Лица, ответственные за безопасность детей, на предупреждения спасателей не реагируют. Нам помогли сотрудники полиции", - пишут спасатели. Это уже не первый раз, когда спасатели делятся предупреждениями о том, что купание строго запрещено.

Delfi ранее писал о том, почему ямы в море так опасны. Как поясняет заместитель директора Klaipėdos paplūdimiai, руководитель спасателей на пляжах портового города Александрас Сиакки, когда волны выплескиваются на берег, вода должна вернуться в море, а вернуться проще всего там, где есть ямы. Это создает опасные течения, которые уносят вас далеко в море и мешают вернуться на берег. «Ямы бывают разных размеров — их размер может достигать 10 метров, 20 метров, 5 или 2 метров. Как только человек попадает в такую яму, обратное течение не позволяет ему вернуться на берег. Все равно, что плыть по реке против течения», — сравнивает А. Сиакки.