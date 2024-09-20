Дайлюс Даргис с сообщниками мог рэкетировать криптомиллионера, требовать 200 000 евро

По просьбе прокурора, суд разрешил взять Даргиса и одного его сообщника под арест на месяц, а второго - на три месяца.
„Данных достаточно, для обоснования ареста, поэтому судья удовлетворил заявку прокурора“, – сказал председатель Каунасского участкового суда Арунас Пурвайнис.
Предполагается, что подозреваемые на воле могут мешать расследованию и оказывать влияние на свидетелей.
Каспутис - человек связанный с криптовалютным бизнесом. Он накопил миллионный капитал. Некоторые источники называют его мошенником. Каспутис уже один раз попадал в руки к бандитам: его похитили, угрожали искалечить, требовали перевести большую сумму.
По сведениям Delfi, Даргиса обвиняют в том, что он с сообщниками требовал у Даргиса взятку – 200 000 евро.
Деньги требовали якобы для того, чтобы Юшинскис мог повлиять на сотрудников правоохраны, тогда те не возбудят в отношении Каспутиса уголовное дело. Возможно, планировалось повлиять на сотрудников Службы расследования финансовых преступлений (СРФП).
Даргиса и его сообщников обвиняют в том, что они действовали сообща, а это отягчающее обстоятельство.
Похоже, Даргис с сообщниками блефовали и не собирались, получив деньги, никого подкупать.
„Возможно, Даргис с сообщниками создали схему, которую применяли в разных формах, и она успешно работала. Наконец, они „попались“, – сказали источники Delfi.
По неофициальным данным, Каспутис, услышав такое предложение, обратился в Службу спецрасследований (ССР).
По данным Delfi, СРФП расследует дело в отношении Каспутиса, его подозревают в отмывании денег.
После заседания в суде адвокат Даргоса Аушра Ручене сказала, что Даргиса не надо сажать за решетку.
„Мы убеждены, что повода для ареста нет. Есть возможность назначения других мер пресечения, это и интенсивный контроль, и залог, и домашний арест.
Это известный в обществе человек, он не склонен к совершению преступлений, у него крепкие социальные связи, у него есть близкие, о которых надо заботиться, его здоровье я бы не назвала хорошим. Поэтому справедливее было бы не арестовывать его“, – сказала адвокат.
Она утверждает, что ее клиент не виновен.
„Он убежден, что это месть за статью об одном человеке, который, видимо, замешан в этом расследовании“, – сказала Ручене.
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