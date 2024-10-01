Дайлюс Даргис до суда освобожден из-под ареста

По сведениям Delfi, похоже, троица никому не собиралась передавать эти деньги, а планировала разделить их между собой, поэтому их подозревают даже не в торговле влиянием, а в мошенничестве и вымогательстве. Во время обыска у Даргиса была обнаружена неуказанная сумма денег. Ручене уверяет, что это личные сбережения ее клиента и отрицает, что деньги были помеченными.