Даугавпилс будет развивать зимний туризм с Висагинасом

Срок, за который предполагается воплотить эту идею в жизнь, — 24 месяца, а стоимость даугавпилсской проектной части – 513 187,50 евро, из которых 80% погасит Европейский фонд регионального развития и 10% — государство.

«Проект на первом этапе предусматривает оборудование системы для создания слоя искусственного снега на Стропской трассе — прокладку водопровода от озера Стропы. В результате трасса будет доступна для лыжников даже при отсутствии натурального снега. Кроме этого, предусмотрено и приобретение средств для людей с особыми потребностями — санки», — пояснила руководитель Департамента развития самоуправления Дайна Кривиня.

Даугавпилс предложил также Висагинасу быть партнером в этом проекте трансграничного сотрудничества, учитывая и тот факт, что мы является городами-побратимами, поясняет портал новостей Висагинаса news.tts.lt.