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В пятницу на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй состоится церемония встречи датского контингента.
F-16 „Fighting Falcon"
F-16 „Fighting Falcon"
© Scanpix

Датчане с дополнительными истребителями F-16 Fighting Falcon прибывают, чтобы усилить осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии контингенты Польши и Бельгии.

Поляки и бельгийцы с 8 истребителями F-16 патрулируют небо стран Балтии с декабря прошлого года.

Представители ВВС Дании будут участвовать в натовской воздушной полиции в Балтийских государствах в девятый раз. В этом контингенте будет около 80 военнослужащих - летчики, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по коммуникации и в других областях.

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Решение снова прислать в Литву второй контингент подкрепления для миссии воздушной полиции союзники по НАТО приняли в связи с дальнейшей эскалацией Россией напряженности возле украинских границ и с учетом потребности в повышении безопасности восточных союзников по НАТО - Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Болгарии, а также с целью сдерживания угроз.

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии в среду усилили и истребители F-15 ВВС США, прилетевшие на авиабазу в Эстонии.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.

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