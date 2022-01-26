Представители ВВС Дании с четырьмя дополнительными истребителями F-16 Fighting Falcon будут дислоцированы в Литве.
Они укрепят контингенты Польши и Бельгии, осуществляющие миссию полиции в странах Балтии.
В контингентах Польши и Бельгии сейчас по четыре истребителя F-16, они патрулируют воздушное пространство стран Балтии с декабря 2021 года.
Встреча датского подкрепления состоится в полдень пятницы на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй.
Представители ВВС Дании будут участвовать в натовской воздушной полиции в Балтийских государствах в девятый раз. В этом контингенте будет около 80 военнослужащих - летчики, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по коммуникации и в других областях.
Решение снова прислать в Литву второй контингент подкрепления для миссии воздушной полиции союзники по НАТО приняли в связи с дальнейшей эскалацией Россией напряженности возле украинских границ и с учетом потребности в повышении безопасности восточных союзников по НАТО - Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Болгарии, а также с целью сдерживания угроз.
Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии в среду усилили и истребители F-15 ВВС США, прилетевшие на авиабазу в Эстонии.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.
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