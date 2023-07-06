06 июля 2023 г. 07:35

Дары леса на рынке – цены на грибы и ягоды

 
ru.DELFI.lt
Pirmosios šių metų voveraitės, nuotr. iš asmeninio archyvo
Pirmosios šių metų voveraitės, nuotr. iš asmeninio archyvo
В прошлом году первые летние грибы и ягоды появились еще до Дня Ивана Купалы. В этом году их можно увидеть на рынках только сейчас, да и то в небольшом количестве, пишет LNK. Поскольку ягод и грибов мало, цены на них держатся высокие. Но покупателей это не останавливает.

Если ягоды привозит немало людей, то грибы на рынке еще надо поискать. Небольшая емкость с лисичками на рынке стоит 3 евро.

Ян из Вильнюсского района сказал, что лисички у него быстро купили. Пока в лесу есть только лисички, других грибов нет. В день удается набрать не больше литра грибов. Их мало, надо знать места. Литр лисичек у мужчины купили за 8 евро сразу же.

"Ягоды будут, они уже есть. Земляника заканчивается, черника еще будет. Стакан земляники 5 евро, литр черники - 8", – рассказал Ян.

Валентина сказала, что она сама ездила в лес, но ничего не нашла, поэтому и пришла на рынок. На рынке нашла только землянику.

Мария, торгующая ягодами, сказала, что ведерко черники набрала в Варенском районе за 5 часов. Похоже, ягод в этом году будет немного. За литр женщина просит 8, за пол-литра 4 евро, за стакан - 2 евро.

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