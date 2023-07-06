Дары леса на рынке – цены на грибы и ягоды

Если ягоды привозит немало людей, то грибы на рынке еще надо поискать. Небольшая емкость с лисичками на рынке стоит 3 евро.

Ян из Вильнюсского района сказал, что лисички у него быстро купили. Пока в лесу есть только лисички, других грибов нет. В день удается набрать не больше литра грибов. Их мало, надо знать места. Литр лисичек у мужчины купили за 8 евро сразу же.

"Ягоды будут, они уже есть. Земляника заканчивается, черника еще будет. Стакан земляники 5 евро, литр черники - 8", – рассказал Ян.

Валентина сказала, что она сама ездила в лес, но ничего не нашла, поэтому и пришла на рынок. На рынке нашла только землянику.