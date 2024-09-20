Даргис находится в Каунасской тюрьме, адвокат готовит обжалование

Мы убеждены, что повода для ареста нет. Есть возможность назначения других мер пресечения, это и интенсивный контроль, и залог, и домашний арест. Это известный в обществе человек, он не склонен к совершению преступлений, у него крепкие социальные связи, у него есть близкие, о которых надо заботиться, его здоровье я бы не назвала хорошим. Поэтому справедливее было бы не арестовывать его“, – сказала адвокат Ручене.