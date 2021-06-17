В четверг во время тайного голосования в Сейме за ее кандидатуру проголосовали 66 депутатов, "против" были 40, 20 воздержались, один бюллетень был признан недействительным.

Д. Йочене стала первой женщиной, возглавившей КС в Литве.

Судьей КС Д. Йочене была назначена в марте 2014 года, ее девятилетний срок полномочий истекает чуть меньше, чем через два года. Если назначение судьи, который заменит ее, не затянется, Д. Йочене станет председателем КС, возглавлявшим суд самый короткий срок.

Д. Йочене родилась 10 ноября 1970 года в Мажейкяйском районе. В 1994 году она закончила Юридический факультет Вильнюсского университета, спустя еще пять лет защитила в этом же университете докторскую диссертацию. В 1994–2003 годах она работала на Юридическом факультете ВУ, с 2014 года - в Университете им. Миколаса Рёмериса, является доцентом этого университета.

В 2003–2004 годах Д. Йочене была представителем правительства Литвы в Европейском суде по правам человека, а в 2004–2013 годах была судьей этого суда.

Она также является экспертом Совета Европы, участвует в деятельности программы HELP и других программ Совета Европы, является экспертом Европейской ассоциации административных судов, внесена в список судей ad hoc Европейского суда по правам человека.