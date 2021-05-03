aA
Датское агентство общественного здравоохранения Statens Serum Institut (SSI) на прошлой неделе сообщило о том, что в стране зафиксировали несколько десятков случаев "индийского" штамма. Сообщается, что один из случаев - ввоз штамма из Литвы.
Еще 20 случаев, по данным SSI, связаны с Индией, 5 - с Ираном. Из Литвы штамм привез гражданин Дании.
В самой Литве пока не был зафиксирован ни один случай "индийского" штамма (B.1.617).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: пока в Кремле тот режим, который есть, изменений в отношениях не будет (417)
Не стоит ожидать изменений в отношениях России и стран...
Планы Вильнюса меняются: уже не исключают возможность возвращения некоторых 5-11 классов за парты (2)
На прошлой неделе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс...
На предприятии Klaipėdos mediena произошел взрыв: есть пострадавшие (42)
В понедельник в обеденное время на предприятии Klaipėdos...
В Вильнюсе открыта регистрация на вакцинацию жителей старше 45 лет, система не выдерживает наплыва желающих (73)
В Вильнюсе открыта регистрация на вакцинацию жителей...
Такого начала мая в Литве давно не было: шел снег, валились деревья (23)
Как и прогнозировали синоптики, в Литве не только шел...