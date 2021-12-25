Дань памяти рыбакам: Морской музей выпустил книгу, напомнив о забытых людях моря

В середине декабря Морской музей Литвы представил книгу «Вкус моря: рыболовство на литовском побережье в 1900-1944 годах. Антология текстов современников и исследователей». Издание подготовил Д. Эляртас. По словам историка, большинство литовцев видят море лишь со стороны пляжа. Жители страны любят взморье, но воспринимают его как курорт, как место для отдыха – не более. Рыбацкая культура, вековые традиции, люди, жившие в деревушках и селах, растянувшихся вдоль береговой линии, мягко сказать, подзабыты, поэтому новый фолиант – дань памяти ушедшим.

© Литовский морской музей

"К сожалению, до сих пор знания и исследования об образе жизни прибрежных рыбаков, их быте были скудными. Романтический призыв географа Казиса Пакштаса, обращенный к литовцам („Повернитесь лицом к морю, спешите навстречу океанам и стройте порты“ – Д. К.), забыт. Это издание отчасти может заполнить пробелы", – говорит исследователь.

В антологии представлено множество текстов. Судьбы людей, характеры, судоходство, торговля, несчастья в море, кулинария – все нашло отражение в этой книге. Не оставили в стороне и вопрос о контрабанде. Рыбаки нередко промышляли этим ремеслом.

© Литовский морской музей

Ни один из живых свидетелей и те, кто собирал их рассказы, до наших дней, к сожалению, не дожили, но остались записи, в том числе диктофонные. Их сохранил историк-музеевед Алоизас Каждайлис. Разговоры с рыбаками он записал во время своих этнографических экспедиций в Швянтойи.

"Рассказы о повседневной жизни рыбаков на рубеже XIX-XX веков интересны как прямые источники, раскрывающие особенности их быта. Звуковые записи стариков-рыболовов помогают услышать их произношение, почувствовать ритм языка", – подчеркивает Д. Эляртас.

© Литовский морской музей

Помимо прочего, в книге уделено отдельное внимание взаимоотношениям рыбаков с животными, в том числе и с морскими млекопитающими. Также в ней рассказывается о жизни местечка Боммелс-Витте (Бомялсвите) – небольшая агломерация на севере современной Клайпеды. Ее населяло множество рыболовов. Лишь в 1918 году оно официально было присоединено к городу. Интересная деталь – несмотря на то, что в Мемеле и в регионе главенствовали немцы, согласно переписи от 1890 года, около 70 процентов жителей этого населенного пункта назвали себя литовцами. За счет этого можно сделать вывод, что морские и рыбацкие традиции в Литве куда глубже, чем кажется.

Директор Морского музея Ольга Жалене говорит, что издание призвано сохранить память.

"Так мы возвращаем долг „людям моря“, чья культура и образ жизни были безвозвратно уничтожены в 1944-1945 годах", – с грустью констатировала она.

Широкой общественности книгу представят 21 января 2022 года в Клайпедской публичной библиотеки имени Евы Симонайтите.