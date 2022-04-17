Даля Грибаускайте поздравляет с Пасхой: на фото - подаренная украинцами каска с Восточного фронта

Даля Грибаускайте в своем аккаунте Facebook поделилась фотографией, на которой пасхальные яйца цветов украинского флага, национальный флаг, а на переднем плане - каска с Восточного фронта. Она рассказала, что получила ее в подарок несколько лет назад.
Под фотографией президент оставила свое пасхальное поздравление.
"Пасха всегда связана с надеждой. Однажды украинские каски будут украшены цветами победы. Как и эта, которую несколько лет назад мне подарили украинцы. С Восточного фронта. Всем - пасхальной надежды и победы Украины!", — написала Даля Грибаускайте.
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