Цветы против пуль: в Вильнюсе прошёл показ коллекции одежды с участницами женских цепей солидарности из Беларуси

На Ратушной площади в центре Вильнюса белорусские беженки и релоканты демонстрировали и бело-красно-белые платья, символизирующие флаг независимой Беларуси, и чёрные гламурные балаклавы как символ того насилия, в результате которого сотням белорусов пришлось покинуть свою страну в поисках безопасности. Часть коллекции была пошита в виде тюремных роб; на данный момент в Беларуси по разным данным от 637 до 960 политзаключённых, из них - 145 женщин.

Беларуская писательница Анна Златковская в своём обращении отметила, что "многим белорусам пришлось покинуть свою страну, чтобы не стать пленниками режима. Все эти люди стали неугодны Беларуси лишь потому, что хотели жить по закону и желали перемен. Потому что против насилия, диктатуры, беспредела". Она отметила, что каждый, кто оказался в Литве, не был равнодушен: "Это граждане своей страны, которые хотели и хотят сделать жизнь каждого белоруса лучше. Здесь сегодня спортсменка Екатерина Снытина, которая высказалась против насилия и решила больше не выступать за национальную команду по баскетболу, чтобы не представлять режим на международной арене. Здесь - журналисты и многие другие профессионалы, которые, в отличие от государственных специалистов, оставались верными своему делу, показывая всему миру, что происходит в Беларуси. Здесь - белорусские семьи и люди, которые знают, что такое пытки (и страшно даже представить, что мы говорим, подразумевая реальное действие в 21 веке)".

На показе присутствовала и Анастасия Костюгова, создательница телеграм-канала движения "Женщины в белом", через который удалось мобилизировать женщин по всей Беларуси. Сегодня она работает менеджером стратегической коммуникации Офиса Светланы Тихановской, а год назад стала частью истории "о бесстрашии, любви и наивности". По словам Анастасии, после участия в протестах 9-11 августа 2020 года, которые показали "уродство того, как власть относится к своему народу", они с подругой приняли решение сменить контекст протеста, чтобы дать людям надежду: "нам написали многие девушки с такой же идеей - выйти в белом на протесты. Мы сделали общий закрытый чат, ссылку на который подруги давали своим подругам, и за сутки нас стало 10 тысяч". Костюгова добавила, что не знала о том, будет ли применено насилие силовиков против женщин, и о том, сколько женщин присоединится в итоге к протестному движению. (В период с августа по октябрь женские акции прошли по всей Беларуси, набрав наибольшее количество сторонниц в столице. В Минске женщины выходили в центр города каждую субботу, но уже в сентябре участниц стали задерживать и судить за "участие в несанкционированном митинге" - прим. редакции).

© Bella Fox

Ольга Павлова была одной из участниц "женских цепей солидарности" в Минске и поделилась одним из своих воспоминаний: "в октябре одной девушке стало плохо и она потеряла сознание, увидев сотрудников ОМОНа, которые производили задержание. Скорее всего у неё случилась паническая атака, мы пытались оказать ей первую помощь. У меня с собой был нашатырный спирт и мы расстегнули девушке ворот, чтобы было легче дышать. В этот момент ОМОН испугался и не стал никого задерживать вокруг нас".

Ольга является волонтёром Фонда "Страна для Жизни", который основан Сергеем и Светланой Тихановскими, и была вынуждена уехать в Литву полтора месяца назад в результате преследований. Сначала Павлову осудили на 3 года "домашней химии" за "активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях", а затем обвинили в "финансировании экстремистской деятельности". Как и многие беларусы, в Литве Ольга не планирует оставаться: "очень жаль, что всё это (насилие) до сих пор продолжается. Хотелось бы быстрее победить и вернуться домой".

© Bella Fox

Пережив шок от увиденного насилия, которое применили к мирным демонстрантам, Татьяна Снежко бросила все дела, чтобы встать рядом с женщинам с цветами в Гомеле: "проявилась невероятная сила у женщин и меня очень вдохновило то, что я впервые увидела их вживую. Я решила присоединиться и после этого участвовала во всех женских маршах".

В Литве активистка находится уже 9 месяцев и бежала от преследования на фуре, которая ехала в Украину. Перед побегом ей пришлось прятаться от силовиков на чердаке: "приехала машина, чтобы меня забрать. Перед этим звонил сотрудник и угрожал мне, мол, если я сама не приду, за мной пришлют ОМОН. Так и произошло. Я благодарна тем, кто помог мне в Киеве, ведь у меня с собой было всего 50 белорусских рублей". Сегодня вся семья Татьяны получила политическое убежище и живёт и работает в Вильнюсе. Дети Татьяны учатся в литовской школе. "Мне хотелось напомнить людям, что Беларусь всё ещё актуальная тема и о ней нужно говорить. Я делаю всё, что я могу сделать в Литве" - добавила она.

© Bella Fox

Коллекцию для показа предоставил Саша Варламов, известный белорусский модельер и бывший политзаключённый. После 26 месяцев в СИЗО, во время которых он перенёс сложную операцию на позвоночнике, Варламов уехал в Берлин, где проходит лечение: "вместо того, чтобы получить необходимую медицинскую реабилитацию, я год пролежал на нарах на горбатом тюфяке - это имело жуткие последствия. Меня освободили из зала суда, дав 5 лет условно, при этом у почти 300 приглашённых свидетелей не было показаний против меня. После моего освобождения люди подходили ко мне со словами поддержки на остановках транспорта, а милицейские патрули предлагали подвезти меня, тем не менее я был изолирован от общества, а в те места, куда я устраивался на работу, сразу приходили с проверками или вызывали в прокуратуру". Саша отметил, что считает участников революции героями, но не верит в мирные методы сопротивления: "чувство бессилия должно перерасти в желание действовать. Нужно бороться и давать сдачи. Я призываю людей начать думать и создавать организацию, которая могла бы противостоять организованной преступности во главе с Лукашенко. К представителям режима нужно применить силу и изолировать их".

Показ закончился демонстрацией протестных иллюстраций белорусского художника Владимира Цеслера и видеообращением 74-летней Нины Багинской, которая присутствовала на всех женских маршах в Минске и обрела всемирную известность. В прошлом году фотографию Багинской поместили на обложку итальянского Vogue. Её внучка и правнук были вынуждены бежать в Литву в ноябре.

© Bella Fox

Также организаторы показа собрали средства, чтобы помочь подготовить детей белорусских политзаключённых к школе.