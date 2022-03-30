Натуралист Номеда Велавичене рассказала, что перелески могут быть самых разных цветов - он небесно-голубого, то темно-фиолетового.
Цвет зависит от того, какие минеральные вещества содержатся в грунте, на котором эти растения растут. Кроме того, цвет зависит от мутаций.
"От минеральных веществ зависит интенсивность расцветки. А вот другие формы - белая, розовая - это уже генетическая мутация.
"Это не искусственно выведенные цветы, такая расцветка зависит от мутации. У растений, как и у животных, тоже встречаются альбиносы. Мы видели пальчатокоренник пятнистый с белыми цветками, хотя традиционный окрас его цветков сиреневый", – рассказала Велавичене.
Она рассказала, что розовый или белый кустик перелески будет постоянно давать такие цветки, пока не отомрет.
То же самое, по словам специалиста, касается и цветков с разными пятнышками и узорами на светлом фоне.
Кроме того, в цветках перелесок может быть разное количество лепестков. Традиционно их должно быть 6-7, но натуралист находила и цветки с 12-14 лепестками.
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