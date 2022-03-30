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В Литве растут перелески (печеночницы) только одного вида - печеночница, или перелеска, благородная. Несмотря на то, что у многих при упоминании этих растений перед глазами появляются голубые цветы, на самом деле расцветка их цветов может быть очень разной.
Žibuoklės
Žibuoklės
© Deivido Makavičiaus nuotr.

Натуралист Номеда Велавичене рассказала, что перелески могут быть самых разных цветов - он небесно-голубого, то темно-фиолетового.

Цвет зависит от того, какие минеральные вещества содержатся в грунте, на котором эти растения растут. Кроме того, цвет зависит от мутаций.

"От минеральных веществ зависит интенсивность расцветки. А вот другие формы - белая, розовая - это уже генетическая мутация.

"Это не искусственно выведенные цветы, такая расцветка зависит от мутации. У растений, как и у животных, тоже встречаются альбиносы. Мы видели пальчатокоренник пятнистый с белыми цветками, хотя традиционный окрас его цветков сиреневый", – рассказала Велавичене.

Она рассказала, что розовый или белый кустик перелески будет постоянно давать такие цветки, пока не отомрет.

Žibuoklės
Žibuoklės
© Deivido Makavičiaus ir Nomedos Vėlavičienės nuotr.

То же самое, по словам специалиста, касается и цветков с разными пятнышками и узорами на светлом фоне.

Кроме того, в цветках перелесок может быть разное количество лепестков. Традиционно их должно быть 6-7, но натуралист находила и цветки с 12-14 лепестками.

Pavasario žiedai
Pavasario žiedai
© Vidos Kvietelaitienės nuotr.

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