Натуралист Номеда Велавичене рассказала, что перелески могут быть самых разных цветов - он небесно-голубого, то темно-фиолетового.

Цвет зависит от того, какие минеральные вещества содержатся в грунте, на котором эти растения растут. Кроме того, цвет зависит от мутаций.

"От минеральных веществ зависит интенсивность расцветки. А вот другие формы - белая, розовая - это уже генетическая мутация.

"Это не искусственно выведенные цветы, такая расцветка зависит от мутации. У растений, как и у животных, тоже встречаются альбиносы. Мы видели пальчатокоренник пятнистый с белыми цветками, хотя традиционный окрас его цветков сиреневый", – рассказала Велавичене.

Она рассказала, что розовый или белый кустик перелески будет постоянно давать такие цветки, пока не отомрет.

Žibuoklės © Deivido Makavičiaus ir Nomedos Vėlavičienės nuotr.

То же самое, по словам специалиста, касается и цветков с разными пятнышками и узорами на светлом фоне.

Кроме того, в цветках перелесок может быть разное количество лепестков. Традиционно их должно быть 6-7, но натуралист находила и цветки с 12-14 лепестками.