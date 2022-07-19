Cпецпосланник ВОЗ: надеемся, что осенью появится более эффективная двухвалентная вакцина

"Общая эпидемиологическая картина не внушает оптимизма: число случаев омикрона увеличивается, и ВОЗ информирует страны-члены о необходимости значительного повышения бдительности. (...) Мы надеемся, что вскоре у нас появится так называемая двухвалентная вакцина, которая поможет защититься от нарастающей волны и ненужных смертей", - во вторник радиостанции Žinių radijas сказал В. Андрюкайтис, добавив, что двухвалентные вакцины, вероятно, будут произведены уже этой осенью.
"Оптимистичные прогностические соображения, что этой осенью (будут произведены двухвалентные вакцины - ЭЛЬТА). Несколько производителей утверждают, что уже практически должно начаться массовое производство", - сказал представитель ВОЗ.
В. Андрюкайтис обращает внимание, что двухвалентные вакцины будут разработаны на основе генного типа уханьского вируса и одной из версий омикронов. Поэтому, как он отмечает, это поможет эффективнее справляться с потенциальной вспышкой вируса.
"Внедрение двухвалентной вакцины действительно поможет более эффективно справляться со вспышкой вируса и его мутациями", - сказал специальный посланник ВОЗ в Европейском регионе.
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