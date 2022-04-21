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Российские войска не прекращают обстреливать второй по величине город УкраиныХарьков. За минувшие сутки спасатели 11 раз выезжали на пожары, которые произошли после обстрелов города . Горели частные и жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и административные здания. О гуманитарной ситуации в городе рассказывает Мария Авдеева, директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации.

"Мы требуем немедленного прекращения военной агрессии и вывода российских войск с территории Украины", - говорится в петиции о прекращении войны России против Украины, которую просят подписать русскоязычные активисты Эстонии.

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Обсуждаем призыв подписать петицию с ее соавторами.

Начало трансляции в 13.00

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