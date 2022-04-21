"Мы требуем немедленного прекращения военной агрессии и вывода российских войск с территории Украины", - говорится в петиции о прекращении войны России против Украины, которую просят подписать русскоязычные активисты Эстонии.

Обсуждаем призыв подписать петицию с ее соавторами.

Начало трансляции в 13.00