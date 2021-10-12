COVID-19 захватывает крупные города Литвы, лучше ситуация лишь в одном из них

Данные о заболеваемости за последние сутки показывают, что в Каунасе установили 178 новых случаев (в среднем за 7 дней – 222). За 14 дней на 100 000 жителей в Каунасе приходится 1016,1 случаев (5 октября этот показатель был 806 случаев).

Всего за время пандемии COVID-19 заразились 40 720 каунасцев, 987 из них скончались (болезнь стала непосредственной причиной смерти 540 человек). В Каунасе привились ли переболели ковидом в общей сложности 71,4% жителей.

В Каунасском районе за последние две недели показатель заболеваемости составил 459,3 случаев на 100 000 жителей, за последние 7 дней в среднем фиксировали по 36 случаев.

В Вильнюсе за две последние недели показатель заболеваемости на 100 000 жителей составил 1126,7 случаев, в среднем за 7 последних дней – 521. От ковида скончался 1851 житель столицы (смерть 859 напрямую связана с COVID-19). В столице иммунитет, возможно, есть у 70% жителей.

В Клайпеде коронавирус у нес жизни 542 жителей (смерть 230 напрямую связана с COVID-19). Иммунитет есть у 63,4% жителей города. Показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 1871,1 случай на 100 000 жителей.

В Шяуляй уровень заболеваемости ниже (1421,2 случаев), иммунитет есть у 68,6% горожан. Скончались 393 больных СOVID-19 жителя (смерть 263 напрямую связана с инфекцией).

На данный момент в Литве есть 43 муниципалитета, в которых за последние 14 дней на 100 000 жителей фиксировали меньше 1000 новых случаев заболевания. В этом списке и один крупный город из пяти – Паневежис (453,3 случая).

В Паневежисе иммунитет есть у 73,6% жителей. Скончались 411 больных COVID-19, смерть 235 напрямую связана с этим вирусом.

В списке муниципалитетов, где уровень заболеваемости составляет больше 1000 случаев, самый небольшой показатель в Утенском районе - 1005,9, Каунасе и Паланге (1034,8).

Больше всего новых случаев за последние 14 дней фиксируют в Клайпеде (1871,1), далее идет Йонишкский район (1813,8) и Клайпедский район (1495,7).

Больше всего людей с иммунитетом (привитых и переболевших) насчитывается в Неринге - 99%. Довольно высокий уровень иммунизации фиксируется в Алитусе, Алитусском районе (96,4%) и Акмянском районе (96,1%).

В целом по Литве этот показатель составляет порядка 70% (во вторник сообщалось о 69,5%).