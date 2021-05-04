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Коварный COVID-19 унес жизни еще двоих молодых мужчин. Один из них входил в группу 30–39 лет, а другой – 40–49 лет. Кроме того, за последние сутки скончались три человека из группы 50–59 лет. Растет количество скончавшихся от этой болезни людей трудоспособного возраста. На данный момент в Литве от коронавируса скончались 99 человек до 50 лет.
COVID-19 в Литве унес жизни еще двоих молодых людей
© A.Stackevič nuotr.

Представитель Департамента статистики Литвы Эгле Ванкявиче сказала Delfi, что о смерти мужчин младше 50 лет сообщили во вторник, 4 мая. Один скончался 3 мая.

Мужчина младше 40 скончался в Паневежисе, а мужчина из группы 40–49 лет - в Йонавском районе.

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29 апреля сообщалось о смерти молодого человека из группы 30–39 лет (скончался он 28 марта, но в статистику включили через месяц).

Всего за последние сутки от ковида скончались 15 человек.

На данный момент от коронавируса скончались 5 человек из группы 20–29 лет, 24 – 30–39 лет, 60 – 40–49 лет.

Больше всего от COVID-19 скончалось людей из группы 80–89 лет (1441). Только за последние сутки скончались 6 человек из этой группы.

1091 скончавшийся входил в группу 70–79 лет. За минувшие сутки скончались 3 человека из этой группы.

641 скончавшийся от COVID-19 входил в группу 60–69 лет (один за минувшие сутки).

В группе 90-99 лет скончались 413 человек.

В группе 50-59 лет умерли 296 человек.

Скончались также 5 человек в группе старше 100 лет.

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