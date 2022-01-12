В Вильнюсе этот показатель еще выше, – 71,8%, это 1439 новых случаев. За последние 14 дней на 100 000 жителей в Вильнюсе приходится 1976,1 новых случаев. Сейчас коронавирусом болеют 8747 вильнюсцев. Именно в столице болезнь распространяется относительно быстрее. В Каунасе этот показатель - 1838,5 случаев, за неделю прирост здесь составил 97,2%.

Кроме того, достаточно высок уровень заболеваемости в Друскининкай (1856,3 случаев) и в Клайпеде (1897,3).

В Пагегяйском муниципалитете этот показатель составляет всего 196,5 случаев на 100 000 жителей, в Игналинском районе – 368, в Зарасайском районе – 421,4, а в Юрбаркском – 495,1.

Эпидемиологи не сомневаются, что уровень заболеваемости растет, поскольку после каникул в школы вернулись дети. Но конкретного подтверждения этим данным пока нет, ведь дети вернулись за парты только в понедельник.

А прогнозы роста числа новых случаев уже сбываются.

"Прошлая неделя была очень сложной, а сейчас мы наблюдаем значительное ухудшение эпидемиологической ситуации. Такого высокого числа больных, как обнародованное в среду, в Литве еще не было. Это подтверждение более быстрому распространению "омикрона", значит мы должны быть осторожнее и сплоченнее", – сказала эпидемиолог НЦОЗ Дайва Размувене.

Она напомнила, что наиболее надежным средством защиты от вируса по-прежнему остается вакцина.