aA
Положение с пандемией COVID-19 в Литве ухудшается. По данным Департамента статистики за 12 января, ускорение распространения болезни за неделю составило 59,8%.
Medikų skiepijimas Santaros klinikose
Medikų skiepijimas Santaros klinikose
© Santaros klinikos

В Вильнюсе этот показатель еще выше, – 71,8%, это 1439 новых случаев. За последние 14 дней на 100 000 жителей в Вильнюсе приходится 1976,1 новых случаев. Сейчас коронавирусом болеют 8747 вильнюсцев. Именно в столице болезнь распространяется относительно быстрее. В Каунасе этот показатель - 1838,5 случаев, за неделю прирост здесь составил 97,2%.

Статьи по теме:
BioNTech и Pfizer начали выпуск вакцины от омикрон-варианта коронавируса  (3)
Заражение ковидом: почему нельзя пустить "омикрон" на самотек

Кроме того, достаточно высок уровень заболеваемости в Друскининкай (1856,3 случаев) и в Клайпеде (1897,3).

В Пагегяйском муниципалитете этот показатель составляет всего 196,5 случаев на 100 000 жителей, в Игналинском районе – 368, в Зарасайском районе – 421,4, а в Юрбаркском – 495,1.

Эпидемиологи не сомневаются, что уровень заболеваемости растет, поскольку после каникул в школы вернулись дети. Но конкретного подтверждения этим данным пока нет, ведь дети вернулись за парты только в понедельник.

А прогнозы роста числа новых случаев уже сбываются.

"Прошлая неделя была очень сложной, а сейчас мы наблюдаем значительное ухудшение эпидемиологической ситуации. Такого высокого числа больных, как обнародованное в среду, в Литве еще не было. Это подтверждение более быстрому распространению "омикрона", значит мы должны быть осторожнее и сплоченнее", – сказала эпидемиолог НЦОЗ Дайва Размувене.

Она напомнила, что наиболее надежным средством защиты от вируса по-прежнему остается вакцина.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Вице-министр рассказала о переменах в вопросах тестирования, изоляции и масок (3)

В Литве распространяется штамм "омикрон", поэтому...

В ВОЗ считают, что гибрид "дельты" и "омикрона" мог появиться при лабораторной ошибке

Эксперт Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ )...

Профессор рассказал, когда будет пик распространения "омикрона" в Литве  может быть по 5000-9000 случаев в сутки (5)

В Литве и во всей Европе быстро распространяется штамм...

TOP новостей

Профессор: о карантине надо забыть – он уже не поможет (3)

О карантине уже следует забыть. Правительство Литвы не...

Небывалый скачок заболеваемости в Литве: 4635 новых случаев коронавируса, 6 смертей (25)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 4635 новых...

Правительство Литвы рассматривает стратегию "паспорта возможностей": ждут перемены

Правительство Литвы рассматривает стратегию будущего...

Конфликт между Литвой и Китаем отражается на торговле: возможно, разрешен экспорт только необходимых товаров (18)

Китай наказывает Литву , не принимая те товары, замену...

Фиаско министра охраны окружающей среды: парламент не принял поправки к закону о налоге на авто (3)

Парламент Литвы 12 января не принял к рассмотрению...