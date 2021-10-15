COVID-19 унес жизнь молодой жительницы Шальчининкского района

Представитель Департамента статистики Бируте Столите сказала Delfi, что молодая женщина из группы 20–29 лет жила в Шальчининкском районе. Она была непривита или привита не полностью.
В Шальчининкской больнице нет ковидного отделения, поэтому больных жителей везут в Сантаришкскую клинику.
Однако у представителя Сантаришкской клиники Йолиты Якутене не было данных о том, что в их больнице скончалась молодая женщина.
На этой неделе уже сообщалось о том, что в Сантаришкской клинике от COVID-19 скончался и 32-летний регбист Вильнюсской академии регби Артурас Вигура.
Департамент статистики сообщил, что всего в Литве из-за ковида одного из родителей потеряли 40 несовершеннолетних детей (скончались 30 непривитых родителей - 10 мам и 20 пап).
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