Вот пять вещей, которые мы узнали с начала вспышки.

1. Вакцины мРНК работают, и их можно сделать очень быстро

Почти сразу после начала пандемии ученые начали разрабатывать вакцину для защиты от Covid-19.

Некоторые из фармацевтических компаний решили использовать новую технологию, ранее никогда не применявшуюся для создания вакцин - мРНК.

Риск окупился. Ученые из Pfizer-BioNTech не только смогли разработать вакцину против Covd-19 быстрее, чем кто-либо другой, но и заложили основы целого ряда новых методов лечения с использованием аналогичной технологии.

Суть такова: берется небольшой фрагмент генетического кода, называемый мРНК, и покрывается жиром. Получившийся препарат вводится в организм, клетки которого поглощают его и используют как набор инструкций для производства нового материала.

В случае с коронавирусными вакцинами мРНК дает клеткам команду создать небольшую часть вируса Covid-19.

Этот фрагмент не опасен, но иммунная система организма учится распознавать его, чтобы атаковать настоящий вирус Covid-19, если он попадет в организм.

Но мРНК можно использовать и другими способами.

Помимо потенциального создания вакцин от таких болезней, как ВИЧ, грипп и Зика, с помощью мРНК можно тренировать иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками и для создания белков, отсутствующих в клетках людей с муковисцидозом, или научить защитную систему больных с рассеянным склерозом не атаковать нервную систему.

Исследования в области лечения с помощью мРНК ведутся десятилетиями, но вакцины против Covid-19 - это первый случай, когда они показали свою эффективность на практике. Эти успехи в дальнейшем могут изменить жизни миллионов людей.

2. Covid-19 распространяется по воздуху намного легче, чем мы думали

Примерно через четыре месяца после объявления о вспышке Covid-19 Всемирная организация здравоохранения написала в "Твиттере": "ФАКТ: COVID19 НЕ передается по воздуху".

В то время специалисты ВОЗ не советовали людям носить маски.

"Нет никаких конкретных доказательств того, что ношение масок несет какую-либо серьезную пользу", - говорил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан.

"Мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны", - объясняла Мария Ван Керхове, технический руководитель программы ВОЗ по борьбе с Covid-19.

Теперь взгляды врачей изменились, а ВОЗ утверждает, что ношение масок должно стать нормальным, обыденным делом.

Появляется все больше доказательств того, что ковид передается не только через капли слюны или слизи, которые непродолжительное время находятся в воздухе после чихания или кашля, или при контакте с зараженной поверхностью.

Теперь ВОЗ заявляет, что вирус может распространяться через аэрозольную взвесь - частицы гораздо меньшего размера, которые остаются в воздухе намного дольше.

И не только.

В редакционной статье British Medical Journal говорится: "На близком расстоянии люди с большей вероятностью могут подвергнуться воздействию вируса, вдыхая его, по сравнению с крупными каплями, попадающими на глаза, ноздри или губы. Вероятность передачи SARS-CoV-2 через поверхности теперь считается сравнительно небольшой".

Исследования выявили случаи, когда люди заражались ковидом от больных, находившихся на расстоянии более 2 метров, или побывав в помещении, в котором за некоторое время до этого находился зараженный человек.

"Еще в марте [2020 года] люди звонили мне, чтобы спросить, сколько времени нужно замачивать консервную банку с бобами в хлорке, прежде чем внести ее в дом, - рассказывает Паула Кэннон, заслуженный профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Медицинской школы им. Кека при Университете Южной Калифорнии. - С тех пор мы узнали, что вирус, передаваемый по воздуху в плохо вентилируемых помещениях людьми без масок, когда они разговаривают или просто дышат, - это причина большинства случаев заражения. Именно поэтому бары и рестораны так опасны".

Мытье рук и обработку поверхностей никто не отменял, но теперь мы уделяем гораздо больше внимания ношению масок и вентиляции помещений.

3. Многие из нас теперь работают из дома, и это надолго

Во время пандемии миллионы людей по всему миру начали работать из дома.

Всего несколько лет назад с технической точки зрения такое было едва ли возможно. Однако пандемия показала, что, например, видеозвонки и видеоконференции - это не так сложно. Это наверняка скажется на том, как и где мы работаем.

Компания Twitter в мае 2020 года заявила: "Теперь сотрудники Twitter могут работать из дома всегда. Последние несколько месяцев доказали, что это вполне возможно".

В компании, правда, отметили, что это распространяется лишь на тех, чей вид работы позволяет не находиться в офисе.

Аналогичное заявление сделало в этом году руководство Facebook.

Работой из дома заинтересовались не только технологические гиганты.

Согласно опросу 1200 компаний, проведенному исследователями из Enterprise Technology Research, ожидалось, что в 2021 году процент работающих из дома на постоянной основе во всем мире удвоится (точных данных за 2021 год пока нет).

Глобальный опрос более 200 тыс. человек в 190 странах, проведенный компанией Boston Consulting, показал, что 89% опрошенных считают, что какую-то часть своей работы они будут выполнять из дома.

До пандемии этот показатель составлял всего 31%.

В это число входят и те, кто заняты в производстве и ручном труде: они надеются, что смогут выполнять хотя бы часть своей работы из дома.

Гибкий график, однако, доступен не всем. В первую очередь это касается занятых на низкооплачиваемых и низкоквалифицированных работах, на которых работа из дома невозможна. Это может еще больше усилить неравенство в обществе.

4. Пандемия сильнее всего ударила по наиболее уязвимым слоям общества

Пандемия продемонстрировала растущее расслоение общества.

В Великобритании исследование, проведенное учеными из UK Biobank, показало, что в наиболее неблагополучной части страны ковидом заразилось 11,4% населения, в то время как в благополучных регионах - 7,8%.

Также оказалось, что представители этнических меньшинств пострадали больше относительно их пропорции в населении всей страны. Похожая ситуация наблюдалась и в США.

В Нью-Йорке данные за 2020 год показали, что смертность от ковида среди латиноамериканцев и чернокожих составила 34% и 28% соответственно, при этом они составляют 29% и 22% общего населения страны.

Исследования, проведенные в Калифорнии, показали, что у чернокожих неиспаноязычного происхождения шансы госпитализации в 2,7 раза выше, чем у белых неиспаноязычных.

Во многих странах точных данных о последствиях пандемии нет, однако одно из самых заметных различий между странами мира - это число вакцинированных.

Согласно данным "Our World in Data", в странах с высоким и средним уровнем доходов около 70% людей полностью вакцинированы. В странах с уровнем дохода ниже среднего этот показатель по-прежнему составляет всего 32%. В странах с низким уровнем дохода вакцинированных всего 4%.

В развитых странах идет кампания по дополнительной вакцинации населения: бустерные дозы обеспечивают более эффективную защиту от нового варианта "Омикрон", быстро распространяющегося по всему миру. При этом последствия медленного развертывания вакцин в менее развитых странах могут стать более смертоносными.

5. Мы не знаем, как и когда закончится пандемия. И закончится ли вообще

В начале пандемии много говорили о "коллективном иммунитете": предполагалось, что если достаточное количество людей приобретет устойчивость к ковиду в результате заражения или вакцинации, вирус станет менее опасным.

Достичь этого становится все труднее. Как оказалось, реакция иммунной системы со временем ослабевает, поэтому страны, которые могут это позволить, развертывают программы ревакцинации.

По словам Шабира Мадхи, декана факультета медицинских наук и профессора вакцинации Университета Витватерсранд в ЮАР, иммунный ответ после инфекции или вакцинации длится примерно от шести до девяти месяцев.

Хотя вакцины эффективны для защиты от самых серьезных последствий заболевания, даже лучшие из них, похоже, не в состоянии полностью остановить заражение людей и распространение вируса, хотя у многих заболевших инфекция протекает легко или бессимптомно.

"С существующими вакцинами, даже если они уменьшают передачу, концепция коллективного иммунитета не имеет смысла", - сказал в интервью Би-би-си доктор Сальвадор Пейро из исследовательского института FISABIO в Испании.

И вирус быстро мутировал в новые варианты, некоторые из которых гораздо более заразны, а вакцины защищают от них хуже.

Вероятно, нам придется еще долго жить с вирусом по мере его развития, регулярно обновляя вакцины, чтобы адаптироваться к новым вариантам. Этот сценарий предусматривает более-менее нормальную жизнь в странах с высоким уровнем вакцинации, без излишней нагрузки на системы здравоохранения.

Стремительное распространение варианта "Омикрон" изменило ситуацию: даже в странах с высоким уровнем вакцинации власти призывают людей делать бустерные уколы и вновь вводят меры социального дистанцирования.

А небольшое количество территорий с низким уровнем инфицирования, например, Новая Зеландия и Гонконг, сталкиваются с дилеммой: поскольку победы над коронавирусом в ближайшее время не предвидится, им придется либо продолжить строгий карантин и ограничения на поездки, либо открыть границы - и столкнуться с новым потоком инфицированных.