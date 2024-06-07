CNN второй год подряд назвал нидский нудистский пляж лучшим в мире

Список:
Пляж Чиуауа, Уругвай
Нидский пляж, Литва
Пляж Ågesta, Швеция
Пляж Little Palm, на острове Уайхеке, Новая Зеландия
Нугаль, Хорватия
Пляж Moshup на острове Мартас-Винъярд, Массачусетс
Black’s Beach, La Jolla в Ла-Хойе, Калифорния
Lady Bay, Сидней, Австралия
Buhne 16, на острове Зюльт, Германия
Wreck Beach, Ванкувер, Канада
Red Beach, Крит, Греция
Callantsoog, Нидерланды
Anse de Grande Saline, Sent Bartsas Platja des Cavallet, Ибица, Испания
Little Beach, Maui, Havajai Cap d’Agde, Франция
Is Benas, Сардиния, Италия
Mpenjati,ъ в Квазулу-Натал, ЮАР
Playa Zipolite, Oachaka, Мексика
Metsoke Dragot, Израиль
Praia Massarandupió, в штате Баия, Бразилия
Spiaggia di Guvano, в Вернацца, Италия
Вецаки, Рига, Латвия
Hauloverio в Майами, Флорида.