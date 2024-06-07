2024.06.07 17:00

CNN второй год подряд назвал нидский нудистский пляж лучшим в мире

 
ru.DELFI.lt
KELIONĖS - 20387
KELIONĖS - 20387
ФОТО: MARIUS MORKUNAS | Shutterstock

CNN Travel объявил список 24 лучших нудистских пляжей во всем мире. в списке второй год подряд есть и нидский пляж.

Список:

Пляж Чиуауа, Уругвай

Нидский пляж, Литва

Пляж Ågesta, Швеция

Пляж Little Palm, на острове Уайхеке, Новая Зеландия

Нугаль, Хорватия

Пляж Moshup на острове Мартас-Винъярд, Массачусетс

Black’s Beach, La Jolla в Ла-Хойе, Калифорния

Lady Bay, Сидней, Австралия

Buhne 16, на острове Зюльт, Германия

Wreck Beach, Ванкувер, Канада

Red Beach, Крит, Греция

Callantsoog, Нидерланды

Anse de Grande Saline, Sent Bartsas Platja des Cavallet, Ибица, Испания

Little Beach, Maui, Havajai Cap d’Agde, Франция

Is Benas, Сардиния, Италия

Mpenjati,ъ в Квазулу-Натал, ЮАР

Playa Zipolite, Oachaka, Мексика

Metsoke Dragot, Израиль

Praia Massarandupió, в штате Баия, Бразилия

Spiaggia di Guvano, в Вернацца, Италия

Вецаки, Рига, Латвия

Hauloverio в Майами, Флорида.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии