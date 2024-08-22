Циклон, принесший в Литву дождь, преподнес еще один сюрприз: мы его почувствуем сегодня

В восточной части страны утро будет более ясным, облачность здесь начнет усиливаться только после полудня. На западе страны уже с утра появятся более плотные облака, которые принесут дождь. К вечеру во многих районах страны пройдет кратковременный дождь. Местами дожди будут сильные, прогремят грозы. Менее всего дождливая погода должна оставаться в юго-восточных районах. Подует легкий юго-западный, западный ветер. В западной части страны, где облачность более активна, временами скорость ветра усилится до 15-18 м/с. День ожидается более прохладный – температура не поднимется выше 17-22 градусов.
В пятницу вечером циклон постепенно уйдет. Дожди пройдут лишь местами, с большей вероятностью в северо-западных районах. Будет дуть умеренный юго-западный, южный ветер, поэтому вероятность образования тумана будет невысокой. Температура опуститься до 9 - 14 градусов, на побережье до 15-17 градусов. В пятницу область повышенного атмосферного давления усилится. Облаков станет еще меньше, солнце появиться во многих местах. Вероятность дождя уменьшится. Южный, юго-западный ветер уже не будет таким свежим и позволит воздуху прогреться до 21-26 градусов.