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В пятницу в Литве погоду обусловит юго-западная часть циклона, установившегося над Россией.
Pirmasis sniegas Vilniuje
Pirmasis sniegas Vilniuje
© DELFI / Julius Kalinskas

Ожидается облачная, местами (в основном на юге и юго-востоке) с прояснениями погода. На большей части территории страны будет без осадков, на северо-западе местами возможны осадки, в основном в виде дождя. Будет дуть сильный ветер. Днем будет от 2 градусов тепла на востоке до 7 градусов у моря.

В ночь на субботу к Литве приблизится новый циклон, который принесет более обильные осадки. Будет идти снег и мокрый снег. Местами в Алитусском и Мариямпольском округах будет идти сильный снег. Утром будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В субботу днем небольшой центр циклона установится рядом с юго-восточными районами. Будет облачно. На всей территории Литвы ожидаются осадки, в основном снег, мокрый снег, только на юго-востоке возможен дождь. Местами ожидаются сильные осадки. Температура составит 0–5 градусов тепла.

В воскресенье ночью будет пасмурно и сыро. В большинстве районов ожидаются смешанные осадки. Почти во всей стране ожидается гололед. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В воскресенье днем будет облачно, на западе местами ожидаются прояснения. Практически повсюду будет идти мокрый снег, у моря - дождь. Утром будет скользко из-за гололеда. После обеда будет около 0 на юго-западе страны, в других районах 1–3 градуса, у моря 4–5 градусов тепла.

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