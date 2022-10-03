Циклон принесет новую порцию осадков, где дожди будут самыми обильными?

Больше всего осадков выпадет на востоке страны. Местами ожидаются сильные дожди. Будет дуть сильный северо-западный, северный ветер. В Клайпеде будет 13, в Шяуляе 11-12, в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе и Алитусе всего 10, а в Утене, где будет больше всего осадков, будет всего 8-10 градусов тепла.

Во вторник ночью дожди будут идти в основном в восточной части Литвы, местами осадки будут сильными. Будет 4-9, у моря 10-12 градусов тепла. Будет дуть порывистый северо-западный вечер, особенно сильный ветер ожидается на взморье и на востоке страны. Днем небольшие дожди ожидаются только местами, больше осадков будет на северо-востоке. Будет 10-15, а в центральных и западных районах 16-17 градусов тепла.

В среду рядом с Литвой усилится зона высокого давления, особых осадков не ожидается. Ночью будет 4-9, у моря 10-12 градусов тепла, днем будет 12-16 градусов тепла.

В четверг по-прежнему без осадков, небольшой дождь возможен разве что на севере страны. Ночью будет 7-12, а днем 15-19 градусов тепла.

В пятницу по-прежнему будет тепло: ночью 6-11, у моря 12- 14, а днем 15-19 градусов тепла. Местами возможен небольшой дождь.

В выходные также прогнозируют теплую погоду, однако в воскресенье ожидается больше осадков.