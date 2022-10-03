aA
В понедельник днем ожидаются осадки. Почти по всей Литве будет пасмурно, прояснения возможны только на западе страны, там и дождей не ожидается.
Циклон принесет новую порцию осадков, где дожди будут самыми обильными?
© DELFI / Karolina Pansevič

Больше всего осадков выпадет на востоке страны. Местами ожидаются сильные дожди. Будет дуть сильный северо-западный, северный ветер. В Клайпеде будет 13, в Шяуляе 11-12, в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе и Алитусе всего 10, а в Утене, где будет больше всего осадков, будет всего 8-10 градусов тепла.

Во вторник ночью дожди будут идти в основном в восточной части Литвы, местами осадки будут сильными. Будет 4-9, у моря 10-12 градусов тепла. Будет дуть порывистый северо-западный вечер, особенно сильный ветер ожидается на взморье и на востоке страны. Днем небольшие дожди ожидаются только местами, больше осадков будет на северо-востоке. Будет 10-15, а в центральных и западных районах 16-17 градусов тепла.

В среду рядом с Литвой усилится зона высокого давления, особых осадков не ожидается. Ночью будет 4-9, у моря 10-12 градусов тепла, днем будет 12-16 градусов тепла.

В четверг по-прежнему без осадков, небольшой дождь возможен разве что на севере страны. Ночью будет 7-12, а днем 15-19 градусов тепла.

В пятницу по-прежнему будет тепло: ночью 6-11, у моря 12- 14, а днем 15-19 градусов тепла. Местами возможен небольшой дождь.

В выходные также прогнозируют теплую погоду, однако в воскресенье ожидается больше осадков.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Valdžia apsisprendė dėl išmokų pensininkams. Piniginė, eurai

Почему пенсии в Литве такие маленькие: чем больше зарабатываешь, тем меньшую часть зарплаты получаешь

Система социального страхования в Литве выгодна для...

Rusai bėga nuo mobilizacijos, Rusijos ir Sakartvelo pasienyje savanoriai dalina maistą ir vandenį Telegram nuotr.

Две трети жителей Литвы за то, чтобы не впускать россиян

Почти две трети населения Литвы одобряют решение...

Министр обороны: Альянс должен пригласить Украину, а Литва одобрит ее членство в НАТО

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что...

Циклон принесет новую порцию осадков, где дожди будут самыми обильными?

В понедельник днем ожидаются осадки. Почти по всей...

Демонтаж скульптур на Антакальнисском кладбище обойдется в 48 000 евро

Демонтаж советского памятника на Антакальнисском...