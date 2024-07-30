2024.07.30 07:18

Циклон из Литвы уходит: возвращается литовское лето

 
ru.DELFI.lt
Vasaros vakaras
Vasaros vakaras
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

Со вторника циклон понемногу уйдет из Литвы. Днем ожидается переменная облачность, а на западе страны практически ясная погода.

На востоке страны пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Воздух прогреется до 20–25 градусов.

В среду осадков будет меньше. Небольшой дождь возможен только на востоке страны. Местами ожидается туман. Ночью будет 11–16 градусов, на море несколькими градусами теплее - 18 градусов выше нуля.

В среду днем местами возможны небольшие дожди. Наибольшая вероятность осадков на северо-востоке страны. Днем будет 21–26 градусов тепла.

Во второй половине недели погода будет похожей. Местами небольшие дожди. По ночам будет 12–17, днем 20–25 градусов тепла.

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