Циклон из Литвы пока не уходит: погода будет неприятной

Будет облачно, местами с небольшими прояснениями во второй половине дня. Во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой дождь. Более интенсивные осадки прогнозируют местами на севере. Усилится ветер до 8-13 м/с. Тепла не будет. Днем будет 6-11 градусов тепла.

В ночь на пятницу станет спокойнее. Облачность уменьшится, будет больше прояснений. Местами еще возможны небольшие дожди, однако снова возникнет вероятность заморозков. В большинстве районов будет 0-4 градуса тепла, но в воздухе местами, а на поверхности почвы во многих районах заморозки до 1-6 градусов.

В пятницу днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Днем слабый южный ветер принесет более теплую погоду. Воздух прогреется до 9-14 градусов.