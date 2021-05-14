Чтобы уменьшить очереди, Regitra меняет порядок приема желающих зарегистрировать авто

"Изменения в секторе торговли автомобилями необходимы, откладывать их нельзя, поскольку мы говорим об общественном интересе и сокрытии налогов. Понимаем, что сейчас жители сталкиваются с проблемами, поэтому я распорядилась, чтобы руководство Regitrа как можно скорее решило проблемы и обеспечило регулирование потоков. Как бизнес, так и частные лица должны получать быстры и качественные услуги", – сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Напомним, что в данный момент в отделениях Regitrа клиентов обслуживают только по предварительной записи. Незарегистрированных клиентов принимают только в том случае, если появляются свободные места.

"Мы видим, что после смягчения правил карантина рынок продажи автомобилей оживился и выросла потребность в услугах Regitrа. Мы реагируем на ситуацию, хотим, чтобы клиенты оперативно получали услуги, когда им это требуется, поэтому мы перераспределяем потоки клиентов. Мы предоставим услуги для незарегистрированных клиентов. Желающие прийти в назначенное время, смогут это сделать в прежнем порядке. Остальные могут приехать и ждать в живой очереди", – сказал гендиректор Regitrа Далюс Превялис.

Этот порядок вступит в силу 28 мая 2021 г., поскольку сейчас на две недели вперед все места заняты.

Regitra также увеличивает число работников. Во всей Литве ищут 11 специалистов для регистрации автомобилей, из них 7 – в Вильнюсе.

С мая информацию по телефону с понедельника по четверг предоставляют до 18 ч.

Для ускорения обслуживания бизнес клиентов, представителей производителей новых авто услуги предоставляют и в выходные дни.

С 17 мая представителей производителей автомобилей, которые регистрируют большое количество автомобилей будут обслуживать в отдельном вильнюсском отделении на ул. А.Юозапавичаус, 6.

Частных клиентов по-прежнему будут обслуживать в двух других отделениях – на ул. Лентварё, 7 и Сенасис Укмергес кяляс, 4. Перевозчиков на данный момент также обслуживают отдельно.

Напомним, что с 1 мая 2021 года в Литве вступила в силу новая система регистрации владельцев автомобилей. Жители столкнулись с разного рода проблемами в процессе регистрации автомобилей. Большая часть проблем уже устранена.

Компания напоминает, что автомобиль можно зарегистрировать по интернету, как и получить другие услуги, например: зарегистрировать машину, которая уже стоит на учете в Литве, заказать номера или техпаспорт в случае потери и т.д. Заказанные номера доставляют курьеры или через постаматы.

По интернету можно получить и все услуги, связанные с новым порядком, например, получить код декларации владельца (SDK).

С момента вступления нового порядка в силу было создано 36 100 кодов, из них по интернету – 25 400, в отделении – 10 700. Около 2 млн. кодов для уже зарегистрированных автомобилей система создала автоматически.