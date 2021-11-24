Какая игра соответствовала бы нынешней ситуации в Беларуси? Есть ли свет у конце туннеля для белорусов? Почему их хотят лишить истории? Эти вопросы мы обсуждаем в статье, подкасте и новой серии проекта "Коридор". Он ведет нас к заброшенному туннелю под Вильнюсом, на территорию бывшего советского радиозавода и памятнику великому князю Альгирдасу (Ольгерду) в Витебске.

С Дмитрием мы встретились в старом Вильнюсе, городе, который когда-то был столицей Великого Княжества Литовского, государства, объединившего под своими знаменами множество народов, а сегодня превратился в безопасную гавань для многих белорусов, которые сказали – нет фальсификация выборов, нет – репрессиям, нет – насилию, нет – для Лукашенко.

Война на улицах, все изменила

По словам собеседника Delfi, до массовых протестов, которые начались в августе прошлого года, после того как Лукашенко фальсифицировал результаты президентских выборов, он не очень активно интересовался политической жизнью страны.

"После событий, которые произошли на президентских выборах, у огромного числа людей появилось ощущение, что так больше продолжаться не может, потому что тот ужас, который мы испытали три дня после выборов – это практически война на улицах города. Стрельба, взрывы светошумовых гранат, ощущение войны. Я живу за городом, и когда ты видишь зарево ночью над городом, это… не вызывает ничего кроме, мысли – так больше продолжаться не может", – вспоминает Дмитрий Гончаров происходившее в Беларуси. Именно мысль – так больше продолжаться не может, заставила его присоединиться к протестующим.

"Я понял, что дальше я просто не могу по-другому жить, потому что, когда людей убивают на улицах…, я не мог вообще помыслить, что такое возможно. Даже несколько лет назад такая ситуация казалась дикой, невозможной, непредставимой. Но вот она случилась, как данность. И это то, на что ты просто не можешь смотреть, ты чувствуешь, что по крайней мере должен выйти и сказать, что меня это не устраивает, больше я так не хочу", – продолжает свой рассказ Дмитрий.

Как вспоминает Дмитрий, начиная с лета и до конца зимы было очень много различных маршей, действий, люди начали собираться во дворах, делать какие-то свои мероприятия, чтобы продемонстрировать свое несогласие с режимом.

"Стали приезжать музыканты и устраивать во дворах концерты. Люди показали и увидели, что им не нужно это государство в принципе, что они могут все делать сами, увидели, что они могут между собой договориться, увидели, что им не нужен кто-то кто будет ими управлять", – говорит Дмитрий.

Первый протокол и арест

В декабре 2020 года к нему впервые пришла милиция, сотрудники, которой составили протокол, за то, что в окне квартиры Дмитрия висел национальный флаг в бело-красно-белых цветах. Именно в тот период времени, в окнах квартир многих белорусов появились национальные флаги.

"После того, как запретили вешать флаги, люди стали искать другие пути, это часто начиналось банально с листиков бумаги формата А4 наклеенных на оконное стекло, бело-красно-белых снежинок на окнах квартир и домов на Новый год…", – рассказывает нам Дмитрий.

Протокол и штраф Дмитрия не остановили, вскоре в окне его квартиры появилась бело-красно-белая новогодняя гирлянда.

"Бело-красно-белая гирлянда висела в одном из окон квартиры и пять месяцев никому не мешала. Потом в один прекрасный день, в апреле этого года в двери постучалась милиция, и меня забрали прямо из дома. Белорусские стражи порядка мой арест мотивировали тем, что в окне висит гирлянда, и дескать я при ее помощи провожу незаконное пикетирование", – грустно улыбаясь вспоминает Дмитрий.

Аниматора из дома забрали в пятницу, субботу и воскресенье он провел в тюремной камере, а в понедельник – состоялся суд, который, как говорит Дмитрий, приговорил его к тюремному заключению сроком в 15 суток. Судья не забыл и про гирлянду, при помощи которой, по словам милиционеров, Дмитрий проводил незаконное пикетирование – бело-красно-белую гирлянду суд решил уничтожить.

Уехал, потому что жизнь в Беларуси стала невыносимой

Срок в пятнадцать суток, уничтожение гирлянды, репрессии сотрудников силовых органов против мирных граждан своей страны убедили Дмитрия в том, что надо уезжать.

"Из-за ситуации, которая сейчас происходит в Беларуси, мне стало очень сложно находиться там, честно говоря, так и вовсе почти не выносимо. Когда я понял, что впадаю в депрессию я решил, что так как лично на ситуацию никаким образом оказать влияние не могу, значит видимо мне надо сменить место жительства", – рассказывает Дмитрий об обстоятельствах своей эмиграции в Литву.

Возможность уехать из страны, появилась достаточно быстро. IT компания, в которой работает Дмитрий, как и многие другие компании разработчики компьютерных программ, решила перенести часть своей деятельности из Беларуси в другие страны, среди нескольких вариантов – места, где он будет жить и трудиться наш рассказчик выбрал – Вильнюс или как этот город называли во времена Великого Княжества Литовского – Вильнюс.

Вынужденный переезд, по словам Дмитрия, дался ему тяжело – пришлось временно расстаться с женой и сыном. И хотя интернет и современные средства связи сокращают расстояние, полностью воссоединить семью они не в состоянии, но каждый вечер наш герой заканчивает тем, что читает своему сыну на ночь сказки – о добрых и храбрых героях, что побеждают зло.

Страна провалилась в мрачное Средневековье

В самом начале беседы с Дмитрием мы уже упоминали, что он занимается анимацией персонажей для компьютерных игр, он участвовал в создании таких игр, как "Легенды Эйзенвальда" (компьютерная ролевая тактическая игра – ред.) и "A Plague Tale: Innocence" (компьютерная игра в жанре приключенческого стелс-экшена с элементами хоррора – ред.). Действие обеих игр разыгрывается в мрачном Средневековье, времени разгула Инквизиции и разбойных рыцарей-феодалов.

"Когда я работал над этими играми, я в принципе не мог представить, что обстоятельства сложатся так, что можно будет сравнить такое мрачное, страшное и жесткое Средневековье с тем, что происходит в Беларуси", – подчеркивает Дмитрий.

Происходящее в Беларуси – репрессии, поиск шпионов, борьба с ними, атмосфера страха и ужаса, которые сгустились над страной, по словам собеседника, напоминают ему какой-то сюрреалистический сериал, причем очень плохого качества или компьютерную игру про мрачный упадок, декаданс или стимпанк. Дмитрий считает, что когда-нибудь о том, что происходило во время протестов в Беларуси, будут создаваться фильмы и компьютерные игры, хотя как он говорит: "Я бы не стал участвовать в разработке игры по нынешним событиям, мне все еще слишком больно, я бы предпочел работать над игрой по истории Беларуси, такой, какой она была в действительности, а не такой, какой ее пытаются представить сегодня власти".

Историю Беларуси – уничтожают и переписывают

По мнению Дмитрия, власти Беларуси пытаются частично уничтожить, частично переписать историю страны.

"У меня порой создается ощущение, что наша история, огромная история нашей страны схлопнулась до нескольких десятков лет, которые крутятся исключительно вокруг Второй мировой войны. Безусловно страшного события, которое надо помнить, но, кроме нее, у нас была другая история и очень обширная и она затирается", – возмущается Дмитрий.

Причина того, что власти решили взяться за создание альтернативной версии истории Беларуси, более удобной для них самих, как считает Дмитрий, объясняется просто" "История Беларуси, это история про очень сильное и свободное государство – Великое Княжество Литовское, которое в свое время противостояло Московскому княжеству и немало в этом преуспело".

Именно поэтому, как думает Дмитрий та Беларусь, ее история, ее герои являются неудобными ни для Минска, ни для Москвы. "Оба режима – Лукашенко и Путина, не хотят говорить об этом, то, что Беларусь и Россия были врагами, они продвигают теорию, что мы единые братские народы и стремятся сделать нас какой-то одной страной, с одной, общей культурой. Фактически, чтобы у нас, белорусов, не было другого будущего отбирают прошлое", – анализирует происходящее на его Родине, в Беларуси Дмитрий

Кстати, у Дмитрия и одного из героев Великого Княжества Литовского, князя Ольгерда (Альгирдаса, на литовском – ред.) есть одна общая и интересная история. Несколько лет назад в момент оттепели, когда власти Беларуси еще интересовались историей Великого Княжества Литовского, в Витебске установили памятник князю Ольгерду. Обстоятельства сложились так, что Дмитрий оказался в студии скульптора, который делал скульптуру князя… и скульптору понравилось то, как выглядят руки нашего героя и для этой скульптуры он сделал отпечаток и отливку его рук, поэтому у памятника Ольгерду в Витебске кисти рук Дмитрия.

Свет в конце туннеля

"Власти Беларуси уже давно пытаются загнать белорусов в духовный туннель, и проблема даже не в том, что ни вправо, ни влево, а проблема в том, что в туннеле оставаться невозможно, а свет очень далеко. Даже непонятно, есть ли он там или нет или, быть может, это следующий фонарик. Получается так, что непонятно куда двигаться, со всех сторон стены, а на месте оставаться тоже нельзя, потому что туннель в конце-концов обрушится", – рассуждает Дмитрий.

Тем не менее, хотя тьма сгущается, репрессиям нет конца, а двери домов и квартир тех белорусов, кто участвовал в мирных протестах против Лукашенко, ломают милиционеры и ОМОН, Дмитрий верит, что ситуация изменится к лучшему.

"Бесспорно, свет в конце туннеля есть, я очень верю и надеюсь, что белорусы обязательно смогу к нему дойти. Просто на данный момент не очень понятно насколько этот свет далеко. Он есть, он виден, но впечатление его близости может быть обманчивым, расстояние до этого света скрадывается. Тяжело понять, когда, но, я верю, что это обязательно произойдет все-таки в обозримом будущем", – подводит итоги Дмитрий.

Проект "Коридор" — это серия фильмов, подкастов и статей о современных белорусах, нашедших убежище в соседних с странах, и исторических деятелях, героях, слова и действия которых оказались чрезвычайно актуальными спустя сотни лет.