Чтобы снизить счета за электричество, жители предпринимают и незаконные действия

Виргиния из Вильнюса сообщила в редакцию Delfi, что на одном из балконов многоквартирного дома стоят солнечные батареи. Женщина интересовалась, законно ли это.

Журналист Delfi обратился с этим вопросом в Государственную инспекцию по планированию территорий и строительству. Инспекция информировала, что устанавливать солнечные батареи на балконах не запрещается, но для этого надо получить специальное разрешение, поскольку это считается изменением внешнего вида фасада.

Как получить такое разрешение? Во-первых, нужно разрешение других совладельцев на проведение строительных работ. Также надо подготовить проект простого ремонта и обратиться в администрацию муниципалитета через систему Infostatyba (www.planuojustatau.lt) с просьбой выдать разрешение на строительство.

Если всего этого не сделать, такие действия считаются самовольным строительством, за это грозит не только штраф, но и требование вернуть фасаду первоначальный вид.

Физическим лицам грозит штраф от 60 до 300 евро, а за охраняемое здание - 300-1200 евро.

Производители солнечных модулей сказали, что к ним обращаются с просьбой установить солнечные батареи на балконах, но обычно, узнав, какие разрешения надо получить, отказываются от такой идеи.

"Запросы бывают, обычно от отдельных энтузиастов, а иногда и от деятельных председателей жилтовариществ. Но обычно, узнав, о том, какие разрешения надо получить (не только согласие всех совладельцев, но и согласование проекта с муниципалитетом), они отказываются от этой идеи. Трудно сказать, сколько стоила бы подготовка такого проекта, кроме того, неясно, согласовал бы муниципалитет установку модулей на отдельных балконах (скорее всего - нет)", – сказал глава Solet Technics Андрюс Каразинас.

"Думаю, что после того как выросли цены на электричество, в новых домах, которые сейчас строят, солнечные модули на балконах уже будут. Устанавливать их на теперешних балконах люди не спешат не из-за запрета, а из-за сложности процесса и относительно небольшой пользы, на всю квартиру такая батарея электричество не произведет, меньше хлопот будет, если купить электростанцию в удаленном парке", – считает собеседник.