Чтобы обналичить деньги, пенсионерам пришлось ездить из в города в город

Пенсионеры сказали, что деньги им потребовались на покупку, поэтому они решили снять со счета в Swedbank 5000 евро. Супруги 80 и 84 лет банковской картой не пользуются, банкоматами и э-банкингом пользоваться не умеют, вот они и решили поехать в Радвилишкис, чтобы там снять деньги в местном отделении банка, тем более что банк предлагает лишь символические проценты.

Они приехали в Радвилишкис, но их не приняли, поскольку они заранее по интернету не зарегистрировались.

Тогда пожилые люди рассказали об этом живущей в Шяуляе дочери. Она предложила отвезти их в шяуляйское отделение в субботу, так как в рабочие дни она на работе. В интернете она нашла информацию о том, что Swedbank в Шяуляе работает и в субботу.

Однако информация в интернете была неправильной, банк был закрыт. Тогда женщина обнаружила информацию, что у Swedbank есть отделение в шяуляйском Akropolis, поехала с родителями туда, но выяснилось, что и эта информация устарела, отделение закрыто.

Несолоно хлебавши она вернула родителей домой и зарегистрировала их в Радвилишкское отделение. В указанное время супруги приехали туда (их привез зять). Но и тут их ждало испытание: мало было зарегистрироваться, нужно было ввести код регистрации, который присылают на номер, с которого была сделана регистрация. Зять звонил жене, чтобы узнать код. К счастью, женщина могла ответить на звонок.

Но радоваться им пришлось недолго. Служащая банка, узнав, что они приехали за деньгами, заявила, что их отделение с наличными не работает, им надо ехать в Шяуляй. На вопрос, не могла бы их работник банка зарегистрировать в шяуляйское отделение, та предупредила их, что за обналичивание денег (5000 евро) им придется заплатить 100 евро. Пожилая пара пришла в ужас.

Тогда служащая банка предложила более дешевый вариант – взять за 5 евро временную банковскую карту и с ее помощью снять 5000 евро, это будет стоить 25 евро. Плата в 30 тоже показалась немаленькой, но все же лучше, чем 100 евро, поэтому они приняли предложение. Но и тут не все было просто, в сутки они могли взять в банкомате не больше 2000 евро, потом их дочь в Шяуляе а два дня сняла оставшиеся 3000 евро, их она потом привезла родителям.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал: "Мы сожалеем в связи с таким неприятным опытом клиентов. Однако уже несколько лет действует порядок предварительной регистрации в банке. Клиенты достаточно позитивно оценивают этот порядок, рады тому, что могут планировать свое время, что не приходится стоять в очередях. Регистрироваться можно не только по интернету, но и по телефону 1884. Консультанты, узнав о цели визита, дадут необходимые советы, скажут, где возможны операции с наличными и т.д.

Мы понимаем, что пенсионерам сложно самим зарегистрироваться в банк, поэтому им стоит обращаться за помощью к близким. Информация о работе банковских отделений есть на сайте www.swedbank.lt, в приложении или узнать по номеру 1884".