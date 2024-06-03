"Чтобы и в голову никому не пришло": на военных учениях отработали сценарий вторжения в Литву

"Я бы сказал, что мы должны проводить корреляции относительно того, что может произойти. Потому что Россия наращивает свое военное производство, у нее также огромные вооруженные силы. И мы будем брать во внимание, что они будут готовы. Но для этого есть много, много условий. Однако у нас нет времени расслабляться, нужно готовить наши вооруженные силы, готовиться к повышению готовности к сдерживанию“, - сказал генерал.