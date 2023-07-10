Что ждет горожан и гостей столицы во время саммита: рекомендуют носить документы и проверять время работы ресторанов

"Вчера начали устанавливать физические барьеры в Старом городе, около Litexpo и на трассе из аэропорта. Работы проходят нормально, расписание транспорта изменено, поэтому можно сказать, утром заторов не было", – сказал мэр.
Вильнюсцев предупредили, что надо убрать автомобили из некоторых зон до начала саммита. Бемнкунскас сказал, что были случаи, когда не нашли владельцев авто, поэтому автомобили принудительно увезли из Старого города.
Особенно много неудобств ждет именно жителей Старого города.
По словам Бенкунскаса, в зоне Старого города движение запрещено в течение трех дней.
"Там нельзя ездить на автомобилях, не будет курсировать и городской транспорт, ни велосипеды и электросамокаты. Это стандарт безопасности, установленный НАТО, у нас не было выбора, можно только ходить пешком", – заметил мэр.
По словам Шишкаускене, бизнес всегда приноравливается к разным ситуациям и ограничениям, главное получить информацию заранее.
"Вся команда готова, поставки были запланированы заранее, мы знаем, что в течение часа, когда будет разрешение, не особенно много можно сделать, поэтому все подготовились заранее на 4-5 дней", – сказала она.
Шишкаускене отметила, что и гостиницы и рестораны отрегулировали свою деятельность заранее.
"И официантов, и подсобных работников много, мы считаем, что вечером в городе будет много людей", – сказала Шишкаускене.
По ее словам, информация о том, в каких гостиницах, какие делегации будут размещены, не предоставляется из-за соображений безопасности, но гостиницы заполнены.
"Мы думали, что гостиницы на периферии останутся не у дел, но, похоже, и там живут сотрудники НАТО, технический персонал, поэтому будет интересно свести все счеты и посмотреть, что на самом деле происходило, поскольку сейчас мы не можем прогнозировать, как все будет, но ждем этого праздника", – сказала Шишкаускене.
По ее словам, гостиницы в эти дни будут заполнены не только в Вильнюсе.
"Во-первых, из Вильнюса все уехали на взморье, на курорты – это хорошо. С другой стороны, Литва, Вильнюс станут заметнее в мире – мы никогда не купим столько рекламы на 10 лет вперед, ведь у нашего туризма небольшой бюджет. Мы рады, что эта известность куплена на долгий срок", – сказала она.
Шишкаускене просит оставшихся в Вильнюсе следить за временем работы ресторанов и кафе.
"Я призываю вильнюсцев, которые остались в столице и работников, следить за информацией в Facebook, мы просили всех информировать через Facebook, если время работы изменится. Я не вижу смысла работать по утрам, всех будут кормить, вряд ли кто-то будет ходить по городу, ведь мероприятия будут проходить в Litexpo, скорее всего, рестораны откроются с обеда, но это необязательно и не всех коснется", – сказала она.
Бенкунскас сказал, что в Вильнюсе будет много полиции и военных.
"Если вы будете ехать на авто в те зоны, по которым будут проезжать делегации НАТО, само собой разумеется, вам придется проехать через пункт контроля, незамеченными проехать не удастся, некоторые авто будут разворачивать", – заметил мэр.
По его словам, перед тем, как отправиться в город, надо проверить всю доступную информацию в интернете.
"Мы не акцентируем наказание. Всегда полиция в первую очередь будет предупреждать, но если кто-то злонамеренно будет нарушать порядок, то его ждут штрафы", – сказал мэр.
Шишкаускене напомнила, что тем, кто захочет посетить кафе или ресторан в городе, стоит иметь при себе удостоверение личности.
"Проверить могут везде. Я знаю, что у журналистов сегодня уже проверяли аккредитации, поэтому все может быть, надо подготовиться, чтобы не испортить себе настроение", – сказала собеседница.