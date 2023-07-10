Что ждет горожан и гостей столицы во время саммита: рекомендуют носить документы и проверять время работы ресторанов

"Вся команда готова, поставки были запланированы заранее, мы знаем, что в течение часа, когда будет разрешение, не особенно много можно сделать, поэтому все подготовились заранее на 4-5 дней", – сказала она.

По словам Шишкаускене, бизнес всегда приноравливается к разным ситуациям и ограничениям, главное получить информацию заранее.

"Там нельзя ездить на автомобилях, не будет курсировать и городской транспорт, ни велосипеды и электросамокаты. Это стандарт безопасности, установленный НАТО, у нас не было выбора, можно только ходить пешком", – заметил мэр.

Вильнюсцев предупредили, что надо убрать автомобили из некоторых зон до начала саммита. Бемнкунскас сказал, что были случаи, когда не нашли владельцев авто, поэтому автомобили принудительно увезли из Старого города.

"Вчера начали устанавливать физические барьеры в Старом городе, около Litexpo и на трассе из аэропорта. Работы проходят нормально, расписание транспорта изменено, поэтому можно сказать, утром заторов не было", – сказал мэр.

Шишкаускене отметила, что и гостиницы и рестораны отрегулировали свою деятельность заранее.

"И официантов, и подсобных работников много, мы считаем, что вечером в городе будет много людей", – сказала Шишкаускене.

По ее словам, информация о том, в каких гостиницах, какие делегации будут размещены, не предоставляется из-за соображений безопасности, но гостиницы заполнены.

"Мы думали, что гостиницы на периферии останутся не у дел, но, похоже, и там живут сотрудники НАТО, технический персонал, поэтому будет интересно свести все счеты и посмотреть, что на самом деле происходило, поскольку сейчас мы не можем прогнозировать, как все будет, но ждем этого праздника", – сказала Шишкаускене.

По ее словам, гостиницы в эти дни будут заполнены не только в Вильнюсе.