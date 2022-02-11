Что ждет 16 февраля: расслабляться нельзя – для беспорядков достаточно нескольких человек

Вильнюсский муниципалитет не дал разрешения на проведение митингов "Союза семей" 16 февраля на Кафедральной и Ратушной площадях.

После этого руководство "Союза семей" заявило, что они ничего не будут организовывать, но их последователи, возможно, будут участвовать в мероприятиях, которые организует муниципалитет.

Повторится ли сценарий 13 января, когда собравшиеся освистали спикера парламента Викторию Чмилите-Нильсен и премьер-министра Ингриду Шимоните?

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Айне Рамонайте сказала Delfi, что события 16 февраля прогнозировать сложно, поскольку общие настроения в обществе не обязательно совпадают с настроением участников протестов.

Она считает, что в целом страсти немного поулеглись.

"Но протестовать идут радикально настроенные люди, которые острее переживают все процессы. Иногда достаточно 1-2 человек, чтобы начались беспорядки. Сумеют это обуздать другие или нет? Прогнозировать опасно", – считает Рамонайте.

Лектор ИМОПУ ВУ Петроните-Урбонавичене убеждена, что 16 февраля мы увидим скольких людей отпугнуло происходившее 13 января.

"Это будет хороший индикатор, который покажет оценку действий лидеров", – сказала она.

Собеседница обращает внимание на то, что может показаться будто страсти поутихли.

"Но я считаю, что рано еще делать такие выводы", – заметила она.

По словам Петроните-Урбонавичене, на собрание людей влияет много факторов - и погода в том числе, потому что, если дороги скользкие или идет мокрый снег, на улицу выходить не хочется.

Она считает, что будущее протестов зависит от действий организаторов – их способности сплотить людей, какие аргументы используют.

Важна и реакция власти, именно ее действия могут успокоить людей или побудить к протестам.

"Пока наблюдаем небольшую паузу, но пары до конца не выпущены", – подчеркнула Петроните-Урбонавичене.

Больше всего возмущения у участников протестов вызывал "паспорт возможностей", но сейчас документ не действует.

Рамнайте согласна с тем, что отказ от него успокоил многих людей.

Петроните-Урбонавичене считает, что несмотря на отказ от "паспорта возможностей" недовольство людей не исчезло, искру может разжечь все, что хочешь.

"В обществе наблюдается напряжение, разочарование, усталость. Наряду с этим есть темы, связанные с семейными ценностями, раздел мнений между либералами и консерваторами, поэтому иску может разжечь не только возвращение "паспорта возможностей", но и многое другое. В обществе есть недовольство, и его можно разбудить", – подчеркнула она.

Собеседница обратила внимание на то, что есть организаторы протестов с явными политическими амбициями, которые попытаются набрать политический капитал.

Петроните-Урбонавичене считает, что власти неумело реагируют на протесты.

"Сравнение людей с врагами страны и их отталкивание - неправильная реакция", – сказала она.

Политолог обратила внимание на то, что люди в Литве не привыкли к протестам и выходят на улицы только тогда, когда бурлят эмоции, поэтому и власти не умеют адекватно на это реагировать.

"Как будто забывают о праве общества на протесты, и что у групп, несогласных с действиями властей, есть право высказать свое мнение и требования, неважно, что он могут казаться необоснованными. Меньшинство, которое, может быть, считает себя большинством, имеет право высказывать свое мнение", – подчеркнула политолог. По ее словам, мы ведь живем не при авторитаризме.

Петроните-Урбонавичене напомнила еще об одном моменте, о котором, возможно, власти не думают: на протесты приходит небольшая часть общества, но многие наблюдают за ними со стороны, поэтому важно, какое общение властей с участниками протеста они видят.

"В чем власти проигрывают, в чем их слабое место, неуважительная коммуникация с участниками протеста, так отталкивают и большую часть нейтрально настроенного общества", – считает политолог.

Она заметила, что выход к участникам протеста консерватора Матаса Малдейкиса был западным примером поведения, правда, то, как его встретили, дискредитировало участников акции.

Рамонайте также считает, что власти не знают, что делать, поскольку не привыкли к акциям протеста.

"Протесты их шокировали, они не знали, что у людей может быть свое мнение. У них были свои убеждения, что протестующие - подкупленные, наемники, их туда привезли для участия в протесте. Никто не отрицает, могут быть и такие, но то, что есть такие люди, которые ехали из-за своей гражданской позиции, этого власти долго не понимали и не оценили. Я думаю, это самая большая ошибка", – сказала собеседница.

Сейчас, по ее мнению, понимания появилось больше, но публичного объяснения решений все еще не хватает.

Рамонайте напомнила, что правительство прошлого созыва давало больше пресс-конференций, чаще обращалось к людям. Это не только позволяло найти решения, но и передать эмоции, выразить заботу, понимание.

Сейчас никто не знает мотивов конкретных действий.

"Главное, чтобы власти понимали, что надо делать. Все говорят, коммуникация плохая. Сначала надо понять, что в демократической стране коммуникация - это главное. Ты не можешь не уделять этому внимания", – сказала профессор.

"Маршисты" живут в поле альтернативной информации, поэтому дошли бы до них сигналы власти?

Профессор сказала, что такая проблема существует, но это не значит, что эти люди совсем не пользуются традиционными СМИ.