Что ждет 11 марта в Вильнюсе: шествие, акция солидарности, концерт и экскурсии

 
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Kovo 11-osios minėjimas Vilniuje
Kovo 11-osios minėjimas Vilniuje
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Литва 11 марта отметит 34-ую годовщину Восстановления независимости, в Вильнюсе будут развеваться флаги, состоятся торжественные мероприятия, экскурсии, на Столовой горе зажгут памятные костры. В этот день общественный транспорт в городе будет бесплатным, в центре временно будет ограничено движение.

С 21 ч. 10 марта до 14 ч. 11 марта будет запрещена стоянка автомобилей на ул. Гинею от А.Тумено до проспекта Гедиминаса.

В 4-14 ч. 11 марта будет запрещено движение транспорта на участке проспекта Гедиминаса от А.Гоштауто до Ю.Тумо-Вайжганто, а также на Гинею от А.Тумено до проспекта Гедиминаса.

Бесплатный транспорт будет курсировать по субботнему расписанию.

Во время шествий 11 марта возможны отклонения от расписаний автобусов, 1G, 3G, 10, 11, 22, 33, 53, 73, 88, 89 маршрутов и троллейбусов 2, 3, 4, 6, 10, 12, 17 маршрутов.

В 9 ч. состоится церемония возложения цветов у памятника 11 марта "Весть" на площади Независимости.

10–17 ч. мероприятия в парламентском центре посетителей (проспект Гедиминаса, 60, Вильнюс): творческие мастерские для детей, викторина, показ видеоматериалов.

12 ч. церемония поднятия флагов трех стран Балтии на площади Независимости.

12–18 ч. в Центре знакомства с государством (вход с ул. Тоторю, 28) ждут игры, творческие мастерские, выставки.

В 12.30 ч. торжественное построение роты почетного караула и шествие с оркестром по проспекту Гедиминаса от площади Независимости до Кафедральной площади.

В 12.30 ч. праздничное шествие "Путями восстановления независимости" на проспекте - от площади Независимости до Кафедральной площади. 20 ч. зажжение костров на Столовой горе.

В 22.44 ч. на Столовой горе исполнят гимн Литвы.

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