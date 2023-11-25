Что вильнюсцы думают о планах в два раза увеличить плату за парковку?

 
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Parkavimas
Parkavimas
ФОТО: Made in Vilnius

Руководство Вильнюса планирует повысить плату за парковку в городе в два раза. Жители такие планы не одобряют. О сложившейся ситуации рассказали журналисты LNK.

По словам главы трансформации мобильности Йонаса Дамидавичюса, такое решение обосновано серьезными причинами.

"Во-первых, надо управлять заполненностью мест, особенно там, где часто собираются жители, в центре города. Мы хотим побудить способы альтернативной мобильности, снижать загрязнение, улучшать качество жизни, управлять потоками в городе, которые стали интенсивными и большими", – сказал он.

"Сейчас каждый второй вильнюсец выбирает поездки на своем автомобиле. Это большое число на улицах города – естественно, требуется много мест парковки, а город не может обеспечить их для всех.

Из-за нехватки мест для парковки, водители ездят кругами в поисках свободного места, загрязняя окружающую среду и увеличивая заторы", – сказал Дамидавичюс.

Он напомнил, что сбор за парковку поступает в городской бюджет и идет на создание инфраструктуры и альтернативных способов передвижения, например, расширение сети велодорожек, покупка новых троллейбусов.

"Сбор за парковку больше направлен на управление занятостью мест, чем на поступление доходов", – заметил Дамидавичюс.

LNK интересовался, как к такому решению относятся вильнюсцы.

"Я думаю, что создается такое ощущения, будто у всех уже есть электромобили, вот и будем платить за тех, кто паркуется бесплатно. Я считаю нонсенсом повышение цен, особенно в центре, где ты бываешь редко и будешь платить в час уже не 2,5, а 5 евро", – сказала женщина.

"Мы не говорим о возможностях программистов или высокопоставленных чиновников, которые могут себе позволить заплатить такие деньги. Но ведь есть масса обычных людей. Например, иногда надо ехать к врачам и платить большие деньги за стоянку", – заметил мужчина.

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