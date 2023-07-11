Что важно знать водителям во время саммита НАТО: представители служб во время сопровождения кортежа не останавливаются

На вопрос, что делать стоящим в заторе водителям, если сзади к ним подъезжает кортеж в сопровождении полиции, Пакенас заметил, что в таких случаях важно, чтобы у полицейской машины были включены не только огни, но и сирена.
"Если включены только мигалки - ничего не делаем и не реагируем. Это значит, что кортеж видит свободный канал, нам двигаться не надо. Но если включены и огни и сирена, надо формировать "коридор", – заметил инструктор.
Машины из правой полосы уходят вправо, а из левой - влево. Если речь идет о широкой дороге, где есть три полосы, то те, кто слева, уходят влево, а те, кто в центральной и правой полосе - вправо. Коридор формируется между 2 и 3 полосами.
Но что делать, если дорога узкая и приходится заезжать на бортики тротуара? Пакенас сказал, что если иного варианта нет, надо заезжать на бордюры.
"Я сталкивался с такими случаями и знаю, что спецслужбы, сопровождающие кортежи не останавливаются. Они едут вперед вплоть до взятия на таран остановившейся машины. Их основная задача – обеспечение безопасности кортежа. Не надо путаться у них под ногами. Проходят мероприятия, поэтому надо проявить понимание и, не сердясь, выполнять, что требуется от водителя", – заметил Пакенас.
Правило остановки распространяется не только на водителей автомобилей, но и велосипедистов, самокатчиков и пешеходов. Они также обязаны пропускать спецтранспорт с мигалками и сиреной.
Пакенас напомнил, что важно остановиться и дать путь не только тогда, когда кортеж едет сзади. Если он подъезжает спереди, все должны "уйти" вправо и остановиться.
"Единственный случай, когда не надо останавливаться - это когда кортеж едет спереди, но между полосами есть разделительная зеленая зона с забором. Если такой зоны нет, а дорога из 3-4 полос, все равно надо "уходить" вправо, остановиться и ждать", – сказал инструктор.
На вопрос, когда можно продолжать путь, Пакенас заметил, что в классическом варианте - после того, как проедет машина с мигалками, следующая за кортежем.