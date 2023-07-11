Что важно знать водителям во время саммита НАТО: представители служб во время сопровождения кортежа не останавливаются

На вопрос, что делать стоящим в заторе водителям, если сзади к ним подъезжает кортеж в сопровождении полиции, Пакенас заметил, что в таких случаях важно, чтобы у полицейской машины были включены не только огни, но и сирена.

"Если включены только мигалки - ничего не делаем и не реагируем. Это значит, что кортеж видит свободный канал, нам двигаться не надо. Но если включены и огни и сирена, надо формировать "коридор", – заметил инструктор.

Машины из правой полосы уходят вправо, а из левой - влево. Если речь идет о широкой дороге, где есть три полосы, то те, кто слева, уходят влево, а те, кто в центральной и правой полосе - вправо. Коридор формируется между 2 и 3 полосами.

Но что делать, если дорога узкая и приходится заезжать на бортики тротуара? Пакенас сказал, что если иного варианта нет, надо заезжать на бордюры.