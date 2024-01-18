Что важно знать нынешним и будущим выпускникам

Среднее арифметическое трех оценок на экзаменах на аттестат зрелости должно быть не ниже базового уровня успеваемости для поступления в университет (36%) и не ниже удовлетворительного уровня успеваемости (16%) для поступления в колледж.

Абитуриенты, поступающие как на финансируемые (бесплатные), так и не финансируемые государством (платные) места в государственные и негосударственные вузы, должны будут сдать три государственных экзамена на аттестат зрелости: литовский язык и литературу, математику (не распространяется на абитуриентов-художников) и экзамен по выбору.

В целях повышения качества высшего образования и готовности к обучению в 2021 году парламент принял поправки к Закону о науке и исследованиях, согласно которым с 2024 года все абитуриенты высших учебных заведений должны будут соответствовать единым минимальным вступительным требованиям.

Нынешние ученики третьего класса гимназии будут сдавать выпускные экзамены в ином порядке. Часть экзамена на аттестат зрелости (промежуточный тест) они будут сдавать уже весной этого учебного года и через год смогут прийти на государственный экзамен, зная уже, что они его сдали.

Во второй конкурсной очереди около 10% финансируемых государством учебных мест будут распределены между краткосрочными курсами, бакалавриатом и очной формой обучения.

С 2024 года будет действовать дополнительная конкурсная очередность для претендентов на финансируемые государством места в высших учебных заведениях. В ней смогут принять участие молодые люди из семей с очень низким уровнем дохода, сироты, люди с ограниченными возможностями, выпускники краткосрочных курсов и те, у кого есть практический опыт. Однако, к ним будут предъявляться одинаковые требования по академической подготовке, то есть они должны будут сдать три государственных экзамена на аттестат зрелости соответствующего уровня.

То есть, если ученик набирает на промежуточной аттестации не менее 35 баллов (из 40 возможных), он идет на экзамен, зная, что государственный экзамен уже сдан, независимо от того, сколько баллов он наберет на выпускном экзамене.

Это дает возможность распределить серьезную учебную нагрузку в выпускном классе и накапливать баллы по частям, а значит — учиться более последовательно и постепенно.

Учащиеся III класса гимназии, если их не удовлетворят результаты промежуточных экзаменов, смогут пересдать их весной 2025 года (в IV классе гимназии), за исключением первого промежуточного экзамена по литовскому языку и литературе ("разговорная часть").

Для десятиклассников пороговый балл PUPP



В 2024-2025 годах базовое образование можно будет получить, пройдя программу основного образования и сдав тест на успеваемость (PUPP) не менее чем на 4 балла. В настоящее время для десятиклассника (гимназиста 2-го класса) важно только сдать PUPP и получить не менее пятерки.