Что в столовой предлагают детям одной из частных школ: еда бывает разная, но есть и другие проблемы

"Что касается еды в нашей школе, то это не совсем еда, которую готовят в нашей школе, услугу предоставляет компания Confetti. Еда в столовой достаточно вкусная. Ничего особенного нет, но блюда вкуснее и полезнее, чем в государственной школе, в которой я до этого учился. Я бы оценил еду на 8–10 баллов. Лично мне больше всего нравятся макароны с говяжьим фаршем и салат с говядиной.

Сама столовая прибранная, чистая, только персонал не идеальный, но жить можно", – сказал Лукас.

Он рассказал об оценке блюд, которые ел он и его друзья: "Сегодня тушеная телятина, которую я ел, была очень вкусная, мясо сочное, мне понравилось.

Друг любит круассаны, ему здесь они нравятся всегда. Каждый день круассаны бывают с разной начинкой: это может быть лосось и моцарелла, ветчина с сыром, сегодня была ветчина серрано. Он доволен.