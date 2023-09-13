Что в столовой предлагают детям одной из частных школ: еда бывает разная, но есть и другие проблемы

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt
Karalienės Mortos mokukloje tiekiamas maistas, nuotr. iš asmeninio archyvo, DELFI koliažas
Karalienės Mortos mokukloje tiekiamas maistas, nuotr. iš asmeninio archyvo, DELFI koliažas

Журналисты портала писали о том, что в одной из школ Литвы можно купить суп за 12 центов. На этот раз статья будет посвящена столовой одной из частных школ - вильнюсской школы им. Королевы Морты. О еде в столовой и о ценах рассказал один из учеников Лукас, он поделился и мнением своих одноклассников.

"Что касается еды в нашей школе, то это не совсем еда, которую готовят в нашей школе, услугу предоставляет компания Confetti. Еда в столовой достаточно вкусная. Ничего особенного нет, но блюда вкуснее и полезнее, чем в государственной школе, в которой я до этого учился. Я бы оценил еду на 8–10 баллов. Лично мне больше всего нравятся макароны с говяжьим фаршем и салат с говядиной.

Karalienės Mortos mokukloje tiekiamas maistas, nuotr. iš asmeninio archyvo

Сама столовая прибранная, чистая, только персонал не идеальный, но жить можно", – сказал Лукас.

Он рассказал об оценке блюд, которые ел он и его друзья: "Сегодня тушеная телятина, которую я ел, была очень вкусная, мясо сочное, мне понравилось.

Друг любит круассаны, ему здесь они нравятся всегда. Каждый день круассаны бывают с разной начинкой: это может быть лосось и моцарелла, ветчина с сыром, сегодня была ветчина серрано. Он доволен.

Karalienės Mortos mokukloje tiekiamas maistas, nuotr. iš asmeninio archyvo

Другой друг ел пиццу. Она ему не понравилась, сказал, что очень плохая была, сыр невкусный, плохо расплавился, а сама основа даже не похожа на основу для пиццы. Поскольку было невкусно, он не стал ее есть".

По словам Лукаса, в столовой их школы выбор блюд немаленький, есть фрукты и закуски, десерты. Обычно можно выбирать из 3–4 основных блюд, одно всегда бывает вегетарианское, дают суп.

Karalienės Mortos mokukloje tiekiamas maistas, nuotr. iš asmeninio archyvo

"Детей в столовой бывает много, стоят очереди. Большинство здесь ест, но есть и те, кто во время длинной перемены гуляет или не ест по другим причинам. Из моих одноклассников обедают многие, но не всегда берут горячее, иногда берут десерты с соком. Есть дети, которые берут еду навынос и обедают на улице.

Karalienės Mortos mokukloje tiekiamas maistas, nuotr. iš asmeninio archyvo

Не радуют, конечно, цены в нашей столовой, основное блюдо стоит 4 евро, суп – 1,10 евро. Если берешь весь комплекс, получается 4,90 евро. В этом году суп и горячее подорожали на 20 центов. Что касается цен на разные закуски, не могу сказать, потому что я чаще ем горячее. Если бы не подорожание и без того недешевых блюд, все было бы хорошо", – сказал Лукас.

Karalienės Mortos mokukloje tiekiamas maistas, nuotr. iš asmeninio archyvo
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