Что в столовой предлагают детям одной из частных школ: еда бывает разная, но есть и другие проблемы

"Что касается еды в нашей школе, то это не совсем еда, которую готовят в нашей школе, услугу предоставляет компания Confetti. Еда в столовой достаточно вкусная. Ничего особенного нет, но блюда вкуснее и полезнее, чем в государственной школе, в которой я до этого учился. Я бы оценил еду на 8–10 баллов. Лично мне больше всего нравятся макароны с говяжьим фаршем и салат с говядиной.
Сама столовая прибранная, чистая, только персонал не идеальный, но жить можно", – сказал Лукас.
Он рассказал об оценке блюд, которые ел он и его друзья: "Сегодня тушеная телятина, которую я ел, была очень вкусная, мясо сочное, мне понравилось.
Друг любит круассаны, ему здесь они нравятся всегда. Каждый день круассаны бывают с разной начинкой: это может быть лосось и моцарелла, ветчина с сыром, сегодня была ветчина серрано. Он доволен.
Другой друг ел пиццу. Она ему не понравилась, сказал, что очень плохая была, сыр невкусный, плохо расплавился, а сама основа даже не похожа на основу для пиццы. Поскольку было невкусно, он не стал ее есть".
По словам Лукаса, в столовой их школы выбор блюд немаленький, есть фрукты и закуски, десерты. Обычно можно выбирать из 3–4 основных блюд, одно всегда бывает вегетарианское, дают суп.
"Детей в столовой бывает много, стоят очереди. Большинство здесь ест, но есть и те, кто во время длинной перемены гуляет или не ест по другим причинам. Из моих одноклассников обедают многие, но не всегда берут горячее, иногда берут десерты с соком. Есть дети, которые берут еду навынос и обедают на улице.
Не радуют, конечно, цены в нашей столовой, основное блюдо стоит 4 евро, суп – 1,10 евро. Если берешь весь комплекс, получается 4,90 евро. В этом году суп и горячее подорожали на 20 центов. Что касается цен на разные закуски, не могу сказать, потому что я чаще ем горячее. Если бы не подорожание и без того недешевых блюд, все было бы хорошо", – сказал Лукас.