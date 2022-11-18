Что творится в Вильнюсе: тягачи не могут заехать на горки, на Минском шоссе затор в обоих направлениях

Водители зафиксировали, как в столице Литвы изменилось движение после того как выпал снег. Водители рассказали, что на Минском шоссе движение парализовано в обоих направлениях, поскольку тягачи не могут заехать в гору. Тяжелые условия на дорогах фиксируются с вечера в четверг, но из-за гололеда поездки в пятницу превратились в настоящее испытание.

Страховые компании уже подсчитывают ущерб и сообщают, что в пятницу утром обратилось на 25% водителей больше, чем в обычные дни. Часть водителей, вероятно, обратится за страховкой позже, поэтому суммы выплат увеличатся.

Литовская дирекция автомобильных дорог сообщает, что из-за снега сложной остается ситуация на дорогах в восточной и юго-восточной части Литвы.