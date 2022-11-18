Водители зафиксировали, как в столице Литвы изменилось движение после того как выпал снег. Водители рассказали, что на Минском шоссе движение парализовано в обоих направлениях, поскольку тягачи не могут заехать в гору. Тяжелые условия на дорогах фиксируются с вечера в четверг, но из-за гололеда поездки в пятницу превратились в настоящее испытание.
Страховые компании уже подсчитывают ущерб и сообщают, что в пятницу утром обратилось на 25% водителей больше, чем в обычные дни. Часть водителей, вероятно, обратится за страховкой позже, поэтому суммы выплат увеличатся.
Литовская дирекция автомобильных дорог сообщает, что из-за снега сложной остается ситуация на дорогах в восточной и юго-восточной части Литвы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Konditeris T. Lauvray pasidalino skaniausių sviestinių sausainių receptu Itin purūs ir tirpstantys burnoje
TOP новостей
В Вильнюсе состоится забастовка водителей общественного транспорта будет реже курсировать транспорт
Профсоюз муниципальной компании "Вильнюсский...
Эфир Delfi – итоги: спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен Начало трансляции в 14.00
Гость студии — спикер Сейма Литвы Виктория...
Что творится в Вильнюсе: тягачи не могут заехать на горки, на Минском шоссе затор в обоих направлениях
Даже в пятницу днем водители предупреждают друг друга...
В Клайпеде в течение нескольких дней умерли двое обращавшихся за помощью в больницы мужчин
В клайпедскую больницу за помощью обратился мужчина,...
В Литве выпал снег, движение на дорогах в городах парализовано
В Литве выпал снег, осложнив движение на дорогах не...