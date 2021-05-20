Что случилось: министр здравоохранения Литвы в парламенте зафиксирован без маски

Министра зафиксировали без маски, несмотря на то, что в помещениях находиться без маски нельзя. Кстати, такое требование было инициировано самим Дулькисом.

"Я не мог поверить своим глазам. Ведь это человек, который сам вводит запреты – и сам же их не соблюдает?!" – удивлялся Жемайтайтис.

Дулькиса без маски сфотографировали во время беседы со спикером Викторией Чмилите-Нильсен. Сама спикер была в маске.

Пресс-секретарь министра Айсте Шукшта сказала, что на самом деле министр "инстинктивно встал из уважения к приближающемуся спикеру".

"Министр сидел в зале в маске. На короткое время снял ее, когда пил воду. Как раз в это время в его сторону шла спикер, министр инстинктивно встал, из уважения к спикеру. Именно в этот момент и сделали снимок. Хочу подчеркнул, что министр сожалеет, поскольку маски нужно носить. Кстати, сам Дулькис даже на улице до сих пор ходит в маске, хотя это уже необязательно, - сказала Шукшта.

С трибуны в парламенте министр выступал в маске.