Что следует знать, если вы отправляетесь в экзотическую страну?

По мнению врача, самое главное — сделать прививку от гепатита А, независимо от того, куда Вы едете, даже если это юг Европы. "Заразиться этим вирусом можно через загрязненную воду и пищу: сушеные и вяленые помидоры, соки, рыбу, моллюсков, замороженные ягоды. Если вы отправляетесь в теплые страны, где качество воды и уличной еды зачастую гораздо хуже, чем дома, это повышает риск заражения", — отмечает семейный врач.

Планируя поездки в экзотические страны, следует не только взять с собой паспорт и медицинскую страховку, но и сделать прививки от заболеваний, распространенных в этих странах. Врачи отмечают, что вакцины, необходимые в зарубежных поездках, у сожалению, непопулярны среди населения, так как ошибочно считается, что отдых в хороших отелях — это гарантия безопасности.

При посещении в Индию рекомендуется сделать прививку от брюшного тифа, а в зависимости от региона и запланированных в поездке мероприятий не лишнем будет приобрести и дополнительные вакцины. Количество вакцин на одну поездку не ограничено. "Поскольку в последние годы случаи полиомиелита были зарегистрированы на Мадагаскаре, в Кении, Мозамбике, Афганистане , Пакистане и других странах, путешествующие в эти страны также находятся в группе риска. Им необходима общая вакцина против дифтерии, столбняка и полиомиелита", - подчеркивает д-р Шуке.

В последнее время жители Литвы стали чаще путешествовать в Мексику, азиатские страны: Таиланд , Индию, Вьетнам , Индонезию, Малайзию и Мьянму, а также африканские страны: Танзанию, Кению и ЮАР. По словам врача, для поездки в Азию обычно требуется как минимум две вакцины - от гепатита А и трехвалентная: от дифтерии, столбняка и полиомиелита. Однако точные рекомендации зависят и от страны, и от пациента.

С прошлого года на таких популярных направлениях как: Австрия , Бельгия, Великобритания , Германия , Испания , Италия , Нидерланды , Норвегия , Франция , Чехия и Швейцария отмечается увеличение числа случаев заболевания дифтерией.

Сертификат прививок лучше взять с собой



Эляна Шуке особо обращает внимание на то, что прививки не надо повторять каждый год. Например, вакцина от желтой лихорадки защищает всю жизнь, а вакцина от гепатита А — три года. Чтобы продлить срок ее действия, достаточно повторить вакцинацию через полгода, что обеспечит иммунитет к заболеванию на 15-20 лет. Вакцина против брюшного тифа действует в течение трех лет.

"Рекомендуется делать прививки за 4-6 недель до поездки, так как организму требуется время для формирования иммунитета. Например, сертификат о прививке от желтой лихорадки начинает действовать через 10 дней после вакцинации. Но поскольку к поездкам в экзотические страны обычно готовятся заранее и более ответственно, это не должно вызвать никаких неудобств. Если вы вспомнили о прививках позднее крайнего срока, я бы все равно посоветовала обратиться в медицинское учреждение — некоторые прививки можно делать даже накануне вылета", — говорит врач.