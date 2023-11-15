Что следует знать, если вы отправляетесь в экзотическую страну?

Планируя поездки в экзотические страны, следует не только взять с собой паспорт и медицинскую страховку, но и сделать прививки от заболеваний, распространенных в этих странах. Врачи отмечают, что вакцины, необходимые в зарубежных поездках, у сожалению, непопулярны среди населения, так как ошибочно считается, что отдых в хороших отелях — это гарантия безопасности.
Опасности путешествий
По мнению врача, самое главное — сделать прививку от гепатита А, независимо от того, куда Вы едете, даже если это юг Европы. "Заразиться этим вирусом можно через загрязненную воду и пищу: сушеные и вяленые помидоры, соки, рыбу, моллюсков, замороженные ягоды. Если вы отправляетесь в теплые страны, где качество воды и уличной еды зачастую гораздо хуже, чем дома, это повышает риск заражения", — отмечает семейный врач.
С прошлого года на таких популярных направлениях как: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Чехия и Швейцария отмечается увеличение числа случаев заболевания дифтерией.
В последнее время жители Литвы стали чаще путешествовать в Мексику, азиатские страны: Таиланд, Индию, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Мьянму, а также африканские страны: Танзанию, Кению и ЮАР. По словам врача, для поездки в Азию обычно требуется как минимум две вакцины - от гепатита А и трехвалентная: от дифтерии, столбняка и полиомиелита. Однако точные рекомендации зависят и от страны, и от пациента.
При посещении в Индию рекомендуется сделать прививку от брюшного тифа, а в зависимости от региона и запланированных в поездке мероприятий не лишнем будет приобрести и дополнительные вакцины. Количество вакцин на одну поездку не ограничено. "Поскольку в последние годы случаи полиомиелита были зарегистрированы на Мадагаскаре, в Кении, Мозамбике, Афганистане, Пакистане и других странах, путешествующие в эти страны также находятся в группе риска. Им необходима общая вакцина против дифтерии, столбняка и полиомиелита", - подчеркивает д-р Шуке.
Сертификат прививок лучше взять с собой
Эляна Шуке особо обращает внимание на то, что прививки не надо повторять каждый год. Например, вакцина от желтой лихорадки защищает всю жизнь, а вакцина от гепатита А — три года. Чтобы продлить срок ее действия, достаточно повторить вакцинацию через полгода, что обеспечит иммунитет к заболеванию на 15-20 лет. Вакцина против брюшного тифа действует в течение трех лет.
"Рекомендуется делать прививки за 4-6 недель до поездки, так как организму требуется время для формирования иммунитета. Например, сертификат о прививке от желтой лихорадки начинает действовать через 10 дней после вакцинации. Но поскольку к поездкам в экзотические страны обычно готовятся заранее и более ответственно, это не должно вызвать никаких неудобств. Если вы вспомнили о прививках позднее крайнего срока, я бы все равно посоветовала обратиться в медицинское учреждение — некоторые прививки можно делать даже накануне вылета", — говорит врач.
Медик также отметила, что специальный сертификат прививок обычно бывает необходим в тех странах, где широко распространена та или иная инфекция.
"Международный сертификат прививок подтверждает, что человек привит против определенного заболевания — без официального подтверждения вакцинации ему может быть запрещен въезд в эту страну. Например, в Республике Ангола, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике, Республике Уганда и некоторых странах Южной Америки до сих пор распространена желтая лихорадка, поэтому наличие этого сертификата обязательно", — поясняет Шуке.
Она рекомендует брать с собой сертификат прививок, даже в том случае, если он не обязателен, так как, если вы в другой стране заболеете, врачу будет проще и быстрее поставить диагноз. "Этот документ можно взять в любом медицинском учреждении, где предоставляются услуги по вакцинации", — говорит семейный врач.