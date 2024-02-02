Что происходит в столичных школах с преподаванием на русском: от анкет о "возможной реформе" до огромной нагрузки на учителей литовского

Какова сегодняшняя ситуация в школах национальных меньшинств, и какие дальнейшие действия возможно будут предприниматься в отношении этих учебных заведений, разбиралась журналист портала Delfi.
В Вильнюсе несколько школ с преподаванием на русском языке предложили заполнить родителям учеников акету-опросник из трех пунктов, в которой говорится, что "при подготовке к возможной реформе просвещения нам важно знать мнение родителей о смене языка обучения в школе":
1. Согласны ли Вы с тем, чтобы с 1 сентября 2024 года во всех классах обучение проходило на государственном языке?
2. Я согласен с тем, чтобы обучение проходило на государственном языке в долгосрочной перспективе (например, через пять лет при соответствующей подготовке)
3. Я думаю, что мой ребенок сможет учиться на государственном языке.
Распространялись ли подобные анкеты в школах с польским языком преподавания, редакции выяснить не удалось. Нет пока и четкого ответа, от кого исходила инициатива рапсространения анкет, а также каковы результаты этого опроса.
Но информацией об анкетировании стали делиться родители учеников, задаваясь вопросом, означает ли это, что процесс полного перехода на государственный язык уже в стадии осуществления.
Редакция портала Delfi обратилась к администрации одной из столичных школ, которая отказалась от комментариев по поводу анкеты, и в Вильнюсское самоуправление, с просьбой прокомментировать сегодняшнее положение вещей и предполагаемые действия городских властей.
Специалист муниципалитета по связям со СМИ Габриэлюс Грубинскас отметил, что конкретный план действий Вильнюсского самоуправления еще не определен и самоуправление не инициировало никаких опросов среди родителей школьников:
"При обсуждении будущего русскоязычных школ и использования литовского языка в качестве языка обучения в учебных заведениях национальных меньшинств естественно, что у общин этих учебных заведений возникают вопросы. Вильнюсское самоуправление понимает и приветствует стремление школ обсуждать этот вопрос между собой и внутри общины. Именно с этой целью, как мы понимаем, и организуются опросы. Важно подчеркнуть, что муниципалитет не инициировал проведение опросов, это инициатива самих школ".
По словам Грубинскаса, дальнейшие усилия городских властей, в первую очередь, будут направлены на изучения литовского языка в детских садах:
"В начале этого месяца в Вильнюсском городском самоуправлении состоялось совещание, на котором обсуждалась ситуация с преподаванием литовского языка в учебных заведениях национальных меньшинств и необходимость стремиться к большей интеграции национальных меньшинств в общество и предотвращать распространение враждебной государственной пропаганды среди этих общин.
Хотя конкретный план действий еще не определен, было решено, что необходимо повысить доступность и качество преподавания литовского языка, поскольку от этого напрямую зависит успеваемость и доступ к образованию. Однако делать это нужно не в спешке, а постепенно переходя к обучению на литовском языке.
Начать планируется с дошкольных учреждений, где будет увеличено количество часов преподавания литовского языка (изменится соотношение родного и литовского языков) и будет создано больше групп на литовском языке. Если приложить больше усилий для развития у детей навыков литовского языка в дошкольных учреждениях, они будут поступать в общеобразовательные школы с более прочной основой литовского языка. В долгосрочной перспективе это приведет к повышению успеваемости и уверенности в том, что они смогут построить свое будущее в Литве".
Редакция портала Delfi пообщалась также с директором Вильнюсской школы "Атейтес" (с русским языком преподавания) Людмилой Кобриной.
— Вильнюсское самоуправление обсуждало ситуацию с преподаванием литовского языка в учебных заведениях национальных меньшинств, с тем, чтобы двигаться "к большей интеграции национальных меньшинств в общество". Получили ли школы какие-либо инструкции или конкретные указания?
— Мы даже участвовали в одном из таких заседаний, так как мы прекрасно понимаем, что нам надо двигаться в сторону большей интеграции. Надо понимать, что мы, как и школы с литовским языком обучения, работаем по общим программам, и требования у нас ко всем одинаковые. Хотя нам это осуществлять сложнее, особенно сейчас.
Хорошо, что об этом стали говорить, но пока все это еще на уровне обсуждения, советов, консультаций, поэтому никаких конкретных указаний мы еще не ждем.
— Что рекомендует администрациям школ министерство образования? Возможно ли воплотить эти рекомендации в жизнь?
— Я повторюсь, пока еще никаких рекомендаций или указаний нет — ни от министерства, ни от самоуправления. Все пока еще на уровне обсуждения.
На данном этапе мы и не ждем никакой конкретики. Мы только участвуем в обсуждении
— В этом-то и проблема, разговоры есть, а конкретики — нет. Что именно вы обсуждаете? Речь идеи о полном переходе школ национальных меньшинств на литовский язык?
— Именно об этом пока речь и не идет. Со стороны Министерства образования сейчас обсуждаются возможные долгосрочные программы.
— Общаются ли администрации разных школ национальных меньшинств между собой, чтобы выработать какой-то общий план действий и стратегию поведения?
— Да, конечно, мы между собой общаемся и обсуждаем, как и в какие сроки мы смогли бы в полной мере вернуться к двуязычной программе, которая уже существует и до недавнего времени поэтапно внедрялась. Программа двуязычного обучения была принята более 10-ти лет назад, и мы по ней успешно работали.
Поясню: двуязычная программа обучения предполагала плавный переход на обучение на литовском языке по большинству предметов. Школьники обучаются по учебникам на литовским языке, все практические тетради также на литовском языке, литовская терминология. Учителя преподавали свой предмет на двух языках одновременно.
Однако, нам пришлось сделать шаг назад с приездом большого количества иностранных детей. Только в нашей школе на данный момент обучается около 25% детей из других стран, поэтому им нужен и отдельный перевод, и долгий процесс адаптации.
— Давайте уточним, по сути нет никакого смысла "изобретать велосипед", так как продуманная программа двуязычного обучения уже существует. Однако сейчас ситуация сложилась таким образом, что ее пришлось немного притормозить.
— Да, все именно так. С приездом детей из-за границы, не говорящих и не понимающих по-литовски, программа двуязычия затормозилась. Учителям пришлось вернуться к преподаванию предмета на русском языке, переводить учебные материалы, задания и т.д. Два последних года были очень сложными, но сейчас мы постепенно возвращаемся к двуязычной модели. Мы ввели дополнительные уроки литовского языка для детей, которые приехали к нам в страну и ситуация постепенно, хотя и медленно выравнивается.
— Сколько сейчас уроков литовского языка проводится для учеников среднего звена (5-8 классы)?
— В среднем звене в школах национальных меньшинств проводится 5 уроков литовского языка. Баланс таков: на 5 уроков родного языка и 5 обязательных уроков литовского. Кроме обязательных проводятся еще и консультационные, дополнительные уроки в разных группах: отдельная группа для иностранцев, отдельно для местных ребят по классам.
— В связи с этом, возникает вопрос. При такой нагрузки на учителей, ощущается ли нехватка педагогов?
— В Литве — да. Но в нашей школе штат укомплектован. Так сложилось, что именно в нашей школе учителей хватает. Пока хватает… Но у учителей литовского языка, конечно, очень большая нагрузка, тем более, что у детей очень разный уровень владения литовским.
Мы даже переориентировали некоторых помощников учителей (в школах введена такая позиция) для работы конкретно на уроках литовского языка с теми учениками, который особенно трудно.
— Насколько реально в ближайшие годы перевести школы на государственный язык обучения?
— Давайте уточним, "ближайшие годы" — это сколько лет? Если говорить, о сроке: год, два, пять лет, то это крайне сложно. Должна быть долгая продуманная поэтапная программа. На сегодняшний день у всех наших учителей, как минимум, вторая категория языка, они хорошо говорят и пишут на литовском языке. Тем не менее, около 10-15% преподавателей пока не смогут легко и свободно вести урок только на литовском языке, т.е., им нужно время, чтобы перейти на стопроцентное преподавание на литовском.
Нужно еще учитывать, что к нам приехало немало украинских учителей, которые работают по своей непосредственной специальности или помощниками учителей. Они сейчас только изучают язык, а чтобы выучить язык до приемлемого уровня, требуется время.
— Какая атмосфера царит в школах (в частности, в вашей) в связи с дискуссиями по поводу смены языка преподавания?
— Мне сложно сказать что-то конкретное. Видимо, общий информационный фон еще до нас не докатился. Наши родители еще никак не реагировали. Дети — да, особенно старшеклассники. С старших классах дети прекрасно осознают, что свободное владение литовским очень нужно и важно. Нам необходимо переходить к двуязычному преподаванию и усилить изучение литовского. Дети в старших классах уже нацелены на дальнейшую учебу и хотят быть конкурентоспособными. Но мы все понимаем, что это должен быть грамотный, тщательно разработанный переход и долгосрочная программа.
— В качестве одного из аргументов полного перевода школ национальный меньшинств на литовский язык указывают не только интеграцию, но и предотвращение "распространения враждебной государственной пропаганды среди этих общин". Насколько это соответствует реальности?
— Рискну предположить, что у нас "враждебной пропаганды" меньше, чем где бы то ни было. К нам приехало очень много детей из Украины, России, Беларуси, Средней Азии и т.д. Это очень разные дети, со своими проблемами и тревогами. Обстоятельства и причины переезда в Литву тоже очень разные. Поэтому мы сделали особый акцент на уроки гражданственности (Pilietiškumo pamokos). Это позволяет ученикам не только быстрее освоить язык, но и лучше понять историю, традиции, особенности страны, которая их приняла. Мы стараемся подчеркивать, что для всех нас Литва — это точка опоры и объединяющее начало.