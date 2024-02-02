Что происходит в столичных школах с преподаванием на русском: от анкет о "возможной реформе" до огромной нагрузки у учителей литовского

— Рискну предположить, что у нас "враждебной пропаганды" меньше, чем где бы то ни было. К нам приехало очень много детей из Украины, России, Беларуси, Средней Азии и т.д. Это очень разные дети, со своими проблемами и тревогами. Обстоятельства и причины переезда в Литву тоже очень разные. Поэтому мы сделали особый акцент на Уроки Гражданственности (Pilietiškumo pamokos). Это позволяет ученикам не только быстрее освоить язык, но и лучше понять историю, традиции, особенности страны, которая их приняла. Мы стараемся подчеркивать, что для всех нас Литва — это точка опоры и объединяющее начало.