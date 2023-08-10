10 августа 2023 г. 12:28

Что посмотреть в Литве: лучшие музеи и галереи

 
Тома Микнявичене
ru.DELFI.lt
Unikaliausi Lietuvos muziejai
Unikaliausi Lietuvos muziejai
ФОТО: DELFI montažas

Если вы всегда считали, что музеи - не для вас, что это скучно и не интересно – обещаем, что, посетив эти музеи и галереи, вы измените свое мнение. Вы увидите искусство в необычных пространствах, сможете побывать в прошлом и испытать себя в экстремальных ситуациях. Представляем список уникальных музеев и галерей Литвы.

Музей иллюзий

Этот музей находится в Старом городе Вильнюса. Здесь вы увидите множество экспонатов, сможете трогать их, чтобы разгадать тайну иллюзий. В начале экспозиции ждет кафе в формате 2D под стеклянным небом.

Улица Вокечу, 8, Вильнюс.

Iliuzijų muziejus

Лепкальнисское водохранилище

Это бетонное сооружение было построено в 1916 году. Оно славится своей необычной акустикой. Больше 60 лет водохранилище служило для распределения воды в части столицы. Сейчас его передали Музею энергетики и техники. В помещении водохранилища проводят экскурсии и различные культурные мероприятия.

Улица Лепкальнё, 20, Вильнюс.

Liepkalnio vandens saugykla

Парк Европы

Великолепная природа, интересные произведения искусства и долгая пешая прогулка – такой досуг наверняка многим придется по душе. Парк огромный – 55 га, а в нем больше 100 произведений деятелей искусства всего мира – Европы, Америки, Японии, Египта, Мексики, Венесуэлы, Южной Африки. Основан в 1991 году.

Ул. Эуропос парко, 302, Йонейкишкес

Europos parkas

Музей автомобилей

Совсем новый музей, в котором можно увидеть самую большую коллекцию техники во всей Литве (больше 100 автомобилей – от первых моторных транспортных средств до современных суперавтомобилей).

Ул. Даряус ир Гирено, 2, Вильнюс

Auto muziejus

Лукишкский СИЗО-тюрьма

Комплекс Лукишкской тюрьмы состоит из административного здания, храма Св. Николая Чудотворца, общежития, тюрьмы, тюремной больницы, забора и контрольного пункта пропуска. Комплекс включен в национальный реестр культурных ценностей. Его проектировал Г.Трамбицкий. Строительство завершено в 1904 году. В комплексе проводят дневные и ночные экскурсии.

Лукишкский переулок, 6, Вильнюс

Lukiškių kalėjimas

Бывший изолятор временного содержания

Бывший изолятор временного содержания находится у слияния рек Нерис и Вилии на ул. Т.Косцюшкос. Последние задержанные покинули его в августе 2019 года, сейчас здание является филиалом Литовского национального музея. Когда-то на месте, где было построено это здание, стоял дворец Ходкевичей. Позже владельцы построек неоднократно менялись, пока не были конфискованы и превращены в военную крепость.

Сначала здесь разместили солдатские бараки, затем оборудовали тюрьму для политических заключенных. Назначение здания не менялось вплоть до 2019 г – здесь был изолятор временного содержания. Менялись лишь его хозяева. Сейчас в этом здании проводят экскурсии, организуют выставки.

Улица Т.Косцюшкос, 1, Вильнюс

Visuomenei atveriamas buvusios areštinės pastatas Vilniuje

Этнографический дом рыбака в Ниде

В Ниде можно посетить дом-музей рыбака, своими глазами увидеть, как жили местные рыбаки. Дом построен в 1927 году.

Улица Наглю, 4, Неринга

Nidos Žvejo etnografinė sodyba

Атомный бункер

В Атомном бункере есть музей шпионов КГБ. Это один из самых популярных музеев Каунаса. В нем есть больше 8500 экспонатов, экскурсии интерактивные. В коллекции есть оборудование для слежки, приборы, которые использовали сотрудники КГБ и НКВД, милиция.

Улица T.Масюлё, 16H, Каунас.

Atominis bunkeris

Музей Ар-деко

Экскурсия в музее длится больше двух часов, во времени вы переместитесь в Каунас 1929 г. Музей Ар-деко находится в многоквартирном доме Пранаса и ванды Гудавичюсов, который проектировал архитектор Эдмундас Фрикас. Регистрироваться на экскурсию надо заранее.

Улица Гедимино, 48, Каунас

Art Deco muziejus

Музей Амстердамской школы

Квартира-музей с роскошным интерьером времен первой Литовской Республики. На этот раз посетители попадут в 1928 г. и посетят 5-комнатные апартаменты площадью 136 кв. м с двумя балконами и террасой. Музей находится в единственном в Литве здании, построенном в стиле амстердамской школы (архитектурный стиль, возникший и развивавшийся в Нидерландах в первой трети XX века).

Проспект Витаутаса, 58-6, Каунас

Amsterdamo mokyklos muziejus

Музей детской литературы

Детей увести из этого музея будет нелегко, поскольку все экспонаты можно брать в руки, здесь можно все. Музей еще называют Домом сказок. Здесь можно ознакомиться с лучшими литовскими сказками, стихотворениями, пьесами и их создателями. Посетителей ждут интересные мастер-классы.

Улица К.Донелайчё, 13, Каунас

Vaikų literatūros muziejus

Музей литовского образования

Это один из старейших музеев в Литве. Посетители здесь увидят класс, в котором постоянно проходят занятия, знакомятся с математикой, литературой, другими предметами. В других залах рассказывается об образовании в XIV в, в межвоенный период. Интерактивный музей для взрослых и детей.

Проспект Витаутаса, 52, Каунас

Lietuvos švietimo muziejus

Судно-музей "Судувис"

Судно M52 "Судувис" было передано ВМС Литовской армии в 1999 г. Его подарила Германия. Литовский морской музей открыл его для посещения, приспособив для музейной и образовательной деятельности. Посетители музея могут узнать историю судна, о его миссии в составе ВМС Литовской армии.

Королевская набережная Дане, рядом с Замковым мостом, Клайпеда

Laivas-muziejus „Sūduvis“

Музей патологоанатомического отделения Шяуляйской больницы

Врач Шяуляйской больницы Освальдас Лапенис с первых дней своей работы в больнице занялся созданием Музея медицины. Он хотел ознакомить врачей и специалистов с самыми необычными болезнями и способами их распознавания. Это самый большой Музей патологической анатомии в Литве, в нем больше 500 экспонатов. Музей принимает только организованные группы, время посещения надо согласовывать заранее.

Улица В.Кудиркос, 99, Шяуляй

Šiaulių ligoninės Patologinės anatomijos skyriaus muziejus

Истрский музей самолетов в Истре

Музей самолетов был основан в 2016 г. на территории авиапарка в Истре по инициативе энтузиаста в сфере авиации В.Пуйдокаса. В музее есть две экспозиции: под открытым небом и в помещении.

Деревня Станёняй, Паневежский район

Įstros lėktuvų muziejus

Галерея фарфора

В той же деревне, где находится Музей самолетов, есть и Галерея фарфора. Здесь можно увидеть как старинный Китайский и Японский фарфор, так и произведения лучших европейских фабрик. В коллекции есть экспонаты с XVIII в. до наших дней.

Деревня Станёняй, Паневежский район

Porceliano galerija

Музей шакотиса

Это первый и единственный в мире Музей шакотиса. В ней можно увидеть внесенный в книгу рекордов Гинесса гигантский шакотис высотой 3,72 м и весом 86 кг (20015 г.).

В музее можно увидеть и аналоги литовского шакотиса, которые выпекают в разных странах мира: Венгрии, Швеции, Японии, Польше и др.

Улица Венкемю, 3, Ясконис, Друскининкайский район

Šakočių muziejus

Музей Холодной войны

Музей Холодной войны находится в Жемайтийском национальном парке, в 24 км от Плунге. Это единственный в Европе музей, оборудованный в одном из первых советских подземных комплексов запуска баллистических ракет.

Улица Шилинес, 4, деревня Плокшчай, Плунгесский район

Šaltojo karo muziejus

Музей старинной техники

В этом музее вы увидите историю развития тракторов, автобусы, грузовики, технику специального назначения, велосипеды, а также радиоприемники, детские игрушки и другие коллекции.

Улица Содялишкю, 1A, деревня Содялишкяй, Биржайский район

Senovinės technikos muziejus

Уличная галерея AJJU

Это семейная галерея, созданная посреди луга. В камерном помещении нет двери, крыши, оно открыто 24 часа в сутки в любую погоду. Окунитесь в мир искусства в галерее необычного типа.

Улица Даряус ир Гирено, 95, Кельме

AJJU lauko galerija
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