Что посмотреть в Литве: лучшие музеи и галереи

Музей иллюзий
Этот музей находится в Старом городе Вильнюса. Здесь вы увидите множество экспонатов, сможете трогать их, чтобы разгадать тайну иллюзий. В начале экспозиции ждет кафе в формате 2D под стеклянным небом.
Улица Вокечу, 8, Вильнюс.
Лепкальнисское водохранилище
Это бетонное сооружение было построено в 1916 году. Оно славится своей необычной акустикой. Больше 60 лет водохранилище служило для распределения воды в части столицы. Сейчас его передали Музею энергетики и техники. В помещении водохранилища проводят экскурсии и различные культурные мероприятия.
Улица Лепкальнё, 20, Вильнюс.
Парк Европы
Великолепная природа, интересные произведения искусства и долгая пешая прогулка – такой досуг наверняка многим придется по душе. Парк огромный – 55 га, а в нем больше 100 произведений деятелей искусства всего мира – Европы, Америки, Японии, Египта, Мексики, Венесуэлы, Южной Африки. Основан в 1991 году.
Ул. Эуропос парко, 302, Йонейкишкес
Музей автомобилей
Совсем новый музей, в котором можно увидеть самую большую коллекцию техники во всей Литве (больше 100 автомобилей – от первых моторных транспортных средств до современных суперавтомобилей).
Ул. Даряус ир Гирено, 2, Вильнюс
Лукишкский СИЗО-тюрьма
Комплекс Лукишкской тюрьмы состоит из административного здания, храма Св. Николая Чудотворца, общежития, тюрьмы, тюремной больницы, забора и контрольного пункта пропуска. Комплекс включен в национальный реестр культурных ценностей. Его проектировал Г.Трамбицкий. Строительство завершено в 1904 году. В комплексе проводят дневные и ночные экскурсии.
Лукишкский переулок, 6, Вильнюс
Бывший изолятор временного содержания
Бывший изолятор временного содержания находится у слияния рек Нерис и Вилии на ул. Т.Косцюшкос. Последние задержанные покинули его в августе 2019 года, сейчас здание является филиалом Литовского национального музея. Когда-то на месте, где было построено это здание, стоял дворец Ходкевичей. Позже владельцы построек неоднократно менялись, пока не были конфискованы и превращены в военную крепость.
Сначала здесь разместили солдатские бараки, затем оборудовали тюрьму для политических заключенных. Назначение здания не менялось вплоть до 2019 г – здесь был изолятор временного содержания. Менялись лишь его хозяева. Сейчас в этом здании проводят экскурсии, организуют выставки.
Улица Т.Косцюшкос, 1, Вильнюс
Этнографический дом рыбака в Ниде
В Ниде можно посетить дом-музей рыбака, своими глазами увидеть, как жили местные рыбаки. Дом построен в 1927 году.
Улица Наглю, 4, Неринга
Атомный бункер
В Атомном бункере есть музей шпионов КГБ. Это один из самых популярных музеев Каунаса. В нем есть больше 8500 экспонатов, экскурсии интерактивные. В коллекции есть оборудование для слежки, приборы, которые использовали сотрудники КГБ и НКВД, милиция.
Улица T.Масюлё, 16H, Каунас.
Музей Ар-деко
Экскурсия в музее длится больше двух часов, во времени вы переместитесь в Каунас 1929 г. Музей Ар-деко находится в многоквартирном доме Пранаса и ванды Гудавичюсов, который проектировал архитектор Эдмундас Фрикас. Регистрироваться на экскурсию надо заранее.
Улица Гедимино, 48, Каунас
Музей Амстердамской школы
Квартира-музей с роскошным интерьером времен первой Литовской Республики. На этот раз посетители попадут в 1928 г. и посетят 5-комнатные апартаменты площадью 136 кв. м с двумя балконами и террасой. Музей находится в единственном в Литве здании, построенном в стиле амстердамской школы (архитектурный стиль, возникший и развивавшийся в Нидерландах в первой трети XX века).
Проспект Витаутаса, 58-6, Каунас
Музей детской литературы
Детей увести из этого музея будет нелегко, поскольку все экспонаты можно брать в руки, здесь можно все. Музей еще называют Домом сказок. Здесь можно ознакомиться с лучшими литовскими сказками, стихотворениями, пьесами и их создателями. Посетителей ждут интересные мастер-классы.
Улица К.Донелайчё, 13, Каунас
Музей литовского образования
Это один из старейших музеев в Литве. Посетители здесь увидят класс, в котором постоянно проходят занятия, знакомятся с математикой, литературой, другими предметами. В других залах рассказывается об образовании в XIV в, в межвоенный период. Интерактивный музей для взрослых и детей.
Проспект Витаутаса, 52, Каунас
Судно-музей "Судувис"
Судно M52 "Судувис" было передано ВМС Литовской армии в 1999 г. Его подарила Германия. Литовский морской музей открыл его для посещения, приспособив для музейной и образовательной деятельности. Посетители музея могут узнать историю судна, о его миссии в составе ВМС Литовской армии.
Королевская набережная Дане, рядом с Замковым мостом, Клайпеда
Музей патологоанатомического отделения Шяуляйской больницы
Врач Шяуляйской больницы Освальдас Лапенис с первых дней своей работы в больнице занялся созданием Музея медицины. Он хотел ознакомить врачей и специалистов с самыми необычными болезнями и способами их распознавания. Это самый большой Музей патологической анатомии в Литве, в нем больше 500 экспонатов. Музей принимает только организованные группы, время посещения надо согласовывать заранее.
Улица В.Кудиркос, 99, Шяуляй
Истрский музей самолетов в Истре
Музей самолетов был основан в 2016 г. на территории авиапарка в Истре по инициативе энтузиаста в сфере авиации В.Пуйдокаса. В музее есть две экспозиции: под открытым небом и в помещении.
Деревня Станёняй, Паневежский район
Галерея фарфора
В той же деревне, где находится Музей самолетов, есть и Галерея фарфора. Здесь можно увидеть как старинный Китайский и Японский фарфор, так и произведения лучших европейских фабрик. В коллекции есть экспонаты с XVIII в. до наших дней.
Деревня Станёняй, Паневежский район
Музей шакотиса
Это первый и единственный в мире Музей шакотиса. В ней можно увидеть внесенный в книгу рекордов Гинесса гигантский шакотис высотой 3,72 м и весом 86 кг (20015 г.).
В музее можно увидеть и аналоги литовского шакотиса, которые выпекают в разных странах мира: Венгрии, Швеции, Японии, Польше и др.
Улица Венкемю, 3, Ясконис, Друскининкайский район
Музей Холодной войны
Музей Холодной войны находится в Жемайтийском национальном парке, в 24 км от Плунге. Это единственный в Европе музей, оборудованный в одном из первых советских подземных комплексов запуска баллистических ракет.
Улица Шилинес, 4, деревня Плокшчай, Плунгесский район
Музей старинной техники
В этом музее вы увидите историю развития тракторов, автобусы, грузовики, технику специального назначения, велосипеды, а также радиоприемники, детские игрушки и другие коллекции.
Улица Содялишкю, 1A, деревня Содялишкяй, Биржайский район
Уличная галерея AJJU
Это семейная галерея, созданная посреди луга. В камерном помещении нет двери, крыши, оно открыто 24 часа в сутки в любую погоду. Окунитесь в мир искусства в галерее необычного типа.
Улица Даряус ир Гирено, 95, Кельме