Что посмотреть в Литве: лучшие музеи и галереи

Совсем новый музей, в котором можно увидеть самую большую коллекцию техники во всей Литве (больше 100 автомобилей – от первых моторных транспортных средств до современных суперавтомобилей).

Великолепная природа, интересные произведения искусства и долгая пешая прогулка – такой досуг наверняка многим придется по душе. Парк огромный – 55 га, а в нем больше 100 произведений деятелей искусства всего мира – Европы , Америки, Японии , Египта, Мексики, Венесуэлы, Южной Африки. Основан в 1991 году.

Это бетонное сооружение было построено в 1916 году. Оно славится своей необычной акустикой. Больше 60 лет водохранилище служило для распределения воды в части столицы. Сейчас его передали Музею энергетики и техники. В помещении водохранилища проводят экскурсии и различные культурные мероприятия.

Этот музей находится в Старом городе Вильнюса . Здесь вы увидите множество экспонатов, сможете трогать их, чтобы разгадать тайну иллюзий. В начале экспозиции ждет кафе в формате 2D под стеклянным небом.

Сначала здесь разместили солдатские бараки, затем оборудовали тюрьму для политических заключенных. Назначение здания не менялось вплоть до 2019 г – здесь был изолятор временного содержания. Менялись лишь его хозяева. Сейчас в этом здании проводят экскурсии, организуют выставки.

Бывший изолятор временного содержания находится у слияния рек Нерис и Вилии на ул. Т.Косцюшкос. Последние задержанные покинули его в августе 2019 года, сейчас здание является филиалом Литовского национального музея. Когда-то на месте, где было построено это здание, стоял дворец Ходкевичей. Позже владельцы построек неоднократно менялись, пока не были конфискованы и превращены в военную крепость.

Комплекс Лукишкской тюрьмы состоит из административного здания, храма Св. Николая Чудотворца, общежития, тюрьмы, тюремной больницы, забора и контрольного пункта пропуска. Комплекс включен в национальный реестр культурных ценностей. Его проектировал Г.Трамбицкий. Строительство завершено в 1904 году. В комплексе проводят дневные и ночные экскурсии.

Улица Т.Косцюшкос, 1, Вильнюс

Этнографический дом рыбака в Ниде

В Ниде можно посетить дом-музей рыбака, своими глазами увидеть, как жили местные рыбаки. Дом построен в 1927 году.

Улица Наглю, 4, Неринга

Атомный бункер

В Атомном бункере есть музей шпионов КГБ. Это один из самых популярных музеев Каунаса. В нем есть больше 8500 экспонатов, экскурсии интерактивные. В коллекции есть оборудование для слежки, приборы, которые использовали сотрудники КГБ и НКВД, милиция.

Улица T.Масюлё, 16H, Каунас.

Музей Ар-деко

Экскурсия в музее длится больше двух часов, во времени вы переместитесь в Каунас 1929 г. Музей Ар-деко находится в многоквартирном доме Пранаса и ванды Гудавичюсов, который проектировал архитектор Эдмундас Фрикас. Регистрироваться на экскурсию надо заранее.

Улица Гедимино, 48, Каунас

Музей Амстердамской школы