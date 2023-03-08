Феминистки из Литвы, России, Беларуси, Чехии и Нидерландов пытались обратить внимание на множество проблем, связанных с полом, которые обострились после пандемии и в год войны.
Женщины переодевались в одежду друг друга и призывали внимательно относиться друг к другу, быть солидарными, добиваясь необходимых перемен.
8 марта празднуют во многих странах мира, однако в Литве этот праздник оценивают неоднозначно.
В репортаже Кристины Поците узнаем, что об этом празднике думают вильнюсцы (видео на литовском языке).
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