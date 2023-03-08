Феминистки из Литвы, России, Беларуси, Чехии и Нидерландов пытались обратить внимание на множество проблем, связанных с полом, которые обострились после пандемии и в год войны.

Женщины переодевались в одежду друг друга и призывали внимательно относиться друг к другу, быть солидарными, добиваясь необходимых перемен.

8 марта празднуют во многих странах мира, однако в Литве этот праздник оценивают неоднозначно.

В репортаже Кристины Поците узнаем, что об этом празднике думают вильнюсцы (видео на литовском языке).