Что делать, если вы почувстовали запах газа в доме?

Эксперты компании ESO делятся советами и объясняют, что делать, если вы почувствовали дома запах газа.

"Если вы почувствовали резкий запах газа в помещении и заподозрили утечку, то следует немедленно отреагировать, в идеале, перекрыв входной газовый кран перед газовыми приборами. Следует также настеж открыть окна и двери и устроить сквозняк. Это позволит снизить концентрацию газа в воздухе и уменьшить риск взрыва. После этого, следует покинуть помещение и как можно скорее сообщить о возможной утечке в аварийную газовую службу ESO по телефону 1804. После получения звонка специалисты немедленно прибудут для проверки объекта", — объясняет Марюс Риндокас, начальник отдела эксплуатации газовых сетей ESO.

Не менее важно, перед тем, как покинуть здание, оповестить соседей об утечке.