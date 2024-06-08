Что делать, если вас укусила собака на улице?

Прежде всего, Служба предупреждает: будьте бдительны и ответственны - относитесь к незнакомым собакам с должным уважением. Не подходите к незнакомой собаке и не пытайтесь ее погладить или потрогать. Собаки могут быть чувствительны к окружающей среде, прикосновениям или другому вниманию со стороны незнакомцев по разным причинам (течка, старость, плохое настроение, другие факторы окружающей среды, такие как колебания температуры или повышение уровня озона), поэтому владельцы собак должны следить за тем, чтобы их питомец находился на поводке, а при необходимости надевать специально приспособленный намордник.