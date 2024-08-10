Что больше всего удивило после появления сообщения о том, что семья Ландсбергисов купила виллу в Греции

„Вопрос, кто станет следующей мишенью. Мы должны не забывать, что мы очень близко к этому“, – говорил Ландсбергис.
Выясняется, что в феврале 2022 года его жена Аустея Ландсбергене заплатила аванс за виллу на греческом острове (250 000 евро). Об этом 9 августа сообщил портал Lietuvos rytas. Ландсбергене купила участок земли с двумя постройками (дом площадью 313 кв. м и двумя террасами и домик площадью 23 кв. м). На территории виллы литовский и греческий флаги. Сообщается, что резиденция скрыта от любопытных глаз. Она находится за высокой стеной. Литовцы на этом острове - редкие гости. Вилла зарегистрирована на имя Ландсбергене.
„Знаете, интересное время пришло. Один консерватор с прокурорами, другой что-то еще“, – оценила новость депутат Агне Ширинскене.
Она сказала, что время покупки виллы ее шокировало. Аванс заплатили в феврале 2022 г., когда еще неясно было, что начнется война.
„Было ясно, что война в Украине неизбежна. Очевидно, что Ландсбергис перед лицом сложной геополитической ситуации был готов навострить лыжи“, – заметила Ширинскене.
Бывший лидер консерваторов Андрюс Кубилюс сказал, что это естественная покупка.
„Естественная, ведь недалеко идет война. Беспокоятся все, но я не вижу ничего плохого, нет повода для осуждения. Естественно, когда люди думают о своей жизни, и я желаю как можно большему числу литовцев купить жилье там, где они хотят это сделать“, – заметил он.
С семьей Ландсбергисов связаться не удалось. Министр сейчас в отпуске.
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В имущественных декларациях 2022 и 2023 г. Ландсбергене указала, что у нее есть за границей недвижимость стоимостью 795 000 евро.
Delfi напоминает, что супруга главы МИД Литвы Ландсбергене, которой принадлежит сеть частных детских садов Vaikystės sodas и частная школа Королевы Морты, по данным за 2023 г. входит в список самых богатых жителей Литвы, занимая в нем второе место.
Стоимость ее имущества 17,7 млн. евро – на 27 000 евро меньше, чем год назад.