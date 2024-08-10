Что больше всего удивило после появления сообщения о том, что семья Ландсбергисов купила виллу в Греции

„Вопрос, кто станет следующей мишенью. Мы должны не забывать, что мы очень близко к этому“, – говорил Ландсбергис.

Выясняется, что в феврале 2022 года его жена Аустея Ландсбергене заплатила аванс за виллу на греческом острове (250 000 евро). Об этом 9 августа сообщил портал Lietuvos rytas. Ландсбергене купила участок земли с двумя постройками (дом площадью 313 кв. м и двумя террасами и домик площадью 23 кв. м). На территории виллы литовский и греческий флаги. Сообщается, что резиденция скрыта от любопытных глаз. Она находится за высокой стеной. Литовцы на этом острове - редкие гости. Вилла зарегистрирована на имя Ландсбергене.